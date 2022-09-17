Глава ДНР Пушилин призвал уничтожить власти Украины

Украинские власти ведут себя как террористы, которые должны быть уничтожены. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Украина продолжает себя проявлять как террорист, а террористы должны быть уничтожены. Это касается и украинского режима как такого, поэтому абсолютно справедливо, что сейчас методы и подходы союзных сил существенно начинают меняться», — заявил Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
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Украинские власти ведут себя как террористы, которые должны быть уничтожены. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Украина продолжает себя проявлять как террорист, а террористы должны быть уничтожены. Это касается и украинского режима как такого, поэтому абсолютно справедливо, что сейчас методы и подходы союзных сил существенно начинают меняться», — заявил Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Ранее Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) террористами. Кроме того, в Донецкой народной республике возбудили уголовные дела против 500 бойцов «Азова».