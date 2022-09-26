Мошенники начали наживаться на мобилизации россиян

26 сентября 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Необходима полная проверка документов перед заселением в квартиру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После объявления частичной мобилизации в Москве активизировались мошенники, которые могут предложить сдать недвижимость срочно — сразу после просмотра. Об этом сообщает руководитель направления аренды жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве Андрей Сердюк. «Срочная сдача квартир в аренду вряд ли носит массовый характер, и это временное явление. При обзвоне таких объявлений можно наткнуться на мошенников, которые предлагают арендаторам перевести аванс за аренду жилья и бронирование без оформления каких-либо документов, обосновывая это срочностью», — заявил он в беседе с «Ридусом». Он дополнил, что ситуация на рынке аренды квартир в Москве стабильная. Вскоре ожидается сезонное снижение из-за повышенного объема предложения. Эксперт посоветовал не поддаваться эмоциям при поиске жилья. Необходима полная проверка документов. Нив коем случае нельзя переводить деньги без подтверждения информации и заключения договора аренды. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября. Ее главная цель — защитить суверенитет и целостность государства. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. Призыву подлежат россияне с боевым опытом и имеющие подходящую воинскую специальность.

После объявления частичной мобилизации в Москве активизировались мошенники, которые могут предложить сдать недвижимость срочно — сразу после просмотра. Об этом сообщает руководитель направления аренды жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» в Москве Андрей Сердюк. «Срочная сдача квартир в аренду вряд ли носит массовый характер, и это временное явление. При обзвоне таких объявлений можно наткнуться на мошенников, которые предлагают арендаторам перевести аванс за аренду жилья и бронирование без оформления каких-либо документов, обосновывая это срочностью», — заявил он в беседе с «Ридусом». Он дополнил, что ситуация на рынке аренды квартир в Москве стабильная. Вскоре ожидается сезонное снижение из-за повышенного объема предложения. Эксперт посоветовал не поддаваться эмоциям при поиске жилья. Необходима полная проверка документов. Нив коем случае нельзя переводить деньги без подтверждения информации и заключения договора аренды. Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным с 21 сентября. Ее главная цель — защитить суверенитет и целостность государства. Всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. Призыву подлежат россияне с боевым опытом и имеющие подходящую воинскую специальность.