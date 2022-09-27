TNI: Россия подвела США к финалу игры за мировое господство

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Флаги иностранных государств. Челябинск, сша, флаг сша, флаг
По словам журнала, США придется осознать, что мир больше не прислушивается к их мнению Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия подвела США к финалу игры за мировое господство. В настоящий момент Штатам придется столкнуться с осознанием, что не весь мир следует за Вашингтоном. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«В течение нескольких лет выбор состоял в том, чтобы либо укрепить роль Америки как бесспорного лидера, демонстрируя правильность точки зрения США на глобальные вопросы и право <…> вести мир к модели, отражающей их ценности. Либо осознать, что мир изменился с появлением таких растущих держав, как Китай и Индия», — поясняет журнал. Авторы материала уточняют, что этот выбор становится решающим на фоне выступления президента РФ Владимира Путина и его действиях в ходе спецоперации на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Также, с 21 сентября президент РФ ввел в стране частичную мобилизацию. Европа уже отреагировала на это и раздумывает над новым пакетом санкций.

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Россия подвела США к финалу игры за мировое господство. В настоящий момент Штатам придется столкнуться с осознанием, что не весь мир следует за Вашингтоном. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «В течение нескольких лет выбор состоял в том, чтобы либо укрепить роль Америки как бесспорного лидера, демонстрируя правильность точки зрения США на глобальные вопросы и право <…> вести мир к модели, отражающей их ценности. Либо осознать, что мир изменился с появлением таких растущих держав, как Китай и Индия», — поясняет журнал. Авторы материала уточняют, что этот выбор становится решающим на фоне выступления президента РФ Владимира Путина и его действиях в ходе спецоперации на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Также, с 21 сентября президент РФ ввел в стране частичную мобилизацию. Европа уже отреагировала на это и раздумывает над новым пакетом санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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