TNI: Россия подвела США к финалу игры за мировое господство

27 сентября 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

По словам журнала, США придется осознать, что мир больше не прислушивается к их мнению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия подвела США к финалу игры за мировое господство. В настоящий момент Штатам придется столкнуться с осознанием, что не весь мир следует за Вашингтоном. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «В течение нескольких лет выбор состоял в том, чтобы либо укрепить роль Америки как бесспорного лидера, демонстрируя правильность точки зрения США на глобальные вопросы и право <…> вести мир к модели, отражающей их ценности. Либо осознать, что мир изменился с появлением таких растущих держав, как Китай и Индия», — поясняет журнал. Авторы материала уточняют, что этот выбор становится решающим на фоне выступления президента РФ Владимира Путина и его действиях в ходе спецоперации на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Также, с 21 сентября президент РФ ввел в стране частичную мобилизацию. Европа уже отреагировала на это и раздумывает над новым пакетом санкций.

Россия подвела США к финалу игры за мировое господство. В настоящий момент Штатам придется столкнуться с осознанием, что не весь мир следует за Вашингтоном. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «В течение нескольких лет выбор состоял в том, чтобы либо укрепить роль Америки как бесспорного лидера, демонстрируя правильность точки зрения США на глобальные вопросы и право <…> вести мир к модели, отражающей их ценности. Либо осознать, что мир изменился с появлением таких растущих держав, как Китай и Индия», — поясняет журнал. Авторы материала уточняют, что этот выбор становится решающим на фоне выступления президента РФ Владимира Путина и его действиях в ходе спецоперации на Украине. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Также, с 21 сентября президент РФ ввел в стране частичную мобилизацию. Европа уже отреагировала на это и раздумывает над новым пакетом санкций.