Путин напомнил о праве народов на самоопределение

Президент РФ Владимир Путин назвал неотъемлемым правом жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Херсонской областей право на самоопределение. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам РФ во время принятия новых территорий в состав РФ.
«Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. Это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, которое закреплено в первой статье устава ООН, в которой говорится о принципе равноправия и самоопределения народов», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Президент РФ Владимир Путин назвал неотъемлемым правом жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Херсонской областей право на самоопределение. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам РФ во время принятия новых территорий в состав РФ. «Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. Это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, которое закреплено в первой статье устава ООН, в которой говорится о принципе равноправия и самоопределения народов», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».