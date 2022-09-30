Путин напомнил о праве народов на самоопределение

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Жители ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области сделали свой выбор, заявил Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал неотъемлемым правом жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Херсонской областей право на самоопределение. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам РФ во время принятия новых территорий в состав РФ.

«Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. Это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, которое закреплено в первой статье устава ООН, в которой говорится о принципе равноправия и самоопределения народов», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин назвал неотъемлемым правом жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Херсонской областей право на самоопределение. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам РФ во время принятия новых территорий в состав РФ. «Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. Это воля миллионов людей. И это, конечно, их право, которое закреплено в первой статье устава ООН, в которой говорится о принципе равноправия и самоопределения народов», — заявил Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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