Минобороны сообщило о новом обмене военнопленными с Украиной

Минобороны РФ: в Россию возвращены 20 военнослужащих
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В ходе обмена военнопленными с Украиной в Россию возвращены 20 солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе обмена военнопленными возвращены на родину 20 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — заявляют в ведомстве. Их слова приводит РИА «Новости». Всех возвращенных доставят в медицинские учреждения.

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В ходе обмена военнопленными возвращены на родину 20 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — заявляют в ведомстве. Их слова приводит РИА «Новости». Всех возвращенных доставят в медицинские учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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