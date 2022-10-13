Минобороны сообщило о новом обмене военнопленными с Украиной

В ходе обмена военнопленными с Украиной в Россию возвращены 20 солдат
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе обмена военнопленными возвращены на родину 20 российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — заявляют в ведомстве. Их слова приводит РИА «Новости». Всех возвращенных доставят в медицинские учреждения.
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