Украина провалила наступление на Херсон и подтвердила участие НАТО в СВО: главное к 15 октября

Российские военные отразили наступление на Херсон, заявил Кирилл Стремоусов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление на Херсонскую область, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила участие НАТО в боевых действиях на стороне Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 октября.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны. Российский лидер отмечал, что Россия будет обстреливать Украину в том случае, если ВСУ продолжат наносить удары по российской инфраструктуре.