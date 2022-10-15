Украина провалила наступление на Херсон и подтвердила участие НАТО в СВО: главное к 15 октября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Российские военные отразили наступление на Херсон, заявил Кирилл Стремоусов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление на Херсонскую область, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила участие НАТО в боевых действиях на стороне Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 октября.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны. Российский лидер отмечал, что Россия будет обстреливать Украину в том случае, если ВСУ продолжат наносить удары по российской инфраструктуре.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление на Херсонскую область, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила участие НАТО в боевых действиях на стороне Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 октября. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны. Российский лидер отмечал, что Россия будет обстреливать Украину в том случае, если ВСУ продолжат наносить удары по российской инфраструктуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...