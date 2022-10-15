Украина провалила наступление на Херсон и подтвердила участие НАТО в СВО: главное к 15 октября

Российские военные отразили наступление на Херсон, заявил Кирилл Стремоусов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины полностью провалили наступление на Херсонскую область, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила участие НАТО в боевых действиях на стороне Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 октября.
- Российская армия полностью отразила попытку наступления Вооруженных сил Украины на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Ранее, по его словам, украинская армия предпринимала попытки наступления в направлении Дудчаны-Берислав.
- Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Россия получает драгоценный опыт борьбы с армией НАТО в ходе спецоперации на Украине. Этими словами политик фактически подтвердила участие Североатлантического альянса в боевых действиях против РФ на стороне ВСУ.
- Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинских СМИ, есть информация о запуске российских ракет «Кинжал».
- Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 725 млн долларов. Об сообщила пресс-служба Белого дома. При этом американский телеканал Fox News сообщил, что США готовятся к замедлению поставок вооружения на Украину.
- Командир ВСУ Вячеслав Котлик объявлен в розыск и заочно арестован за обстрелы мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.
- Российские военные сорвали подготовку украинских войск к высадке в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- Российская система ПВО обезвредила дроны-камикадзе, с помощью которых ВСУ планировали нанести удар по Мелитополю. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию страны. Российский лидер отмечал, что Россия будет обстреливать Украину в том случае, если ВСУ продолжат наносить удары по российской инфраструктуре.
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