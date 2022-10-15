Стремоусов: ВСУ полностью провалили наступление на Херсон

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Кирилл Стремоусов. Херсон, стремоусов кирилл
Армия РФ отразила попытку наступления на Херсон, заявил Кирилл Стремоусов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия полностью отразила попытку наступления Вооруженных сил Украины на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области», — написал Стремоусов в Telegram.

Ранее Стремоусов заявлял, что армия Украины начала активное наступление в Херсонской области в направлении Дудчаны — Берислав, передает RT. После чего Минобороны РФ сообщало об отражении атак врага в регионе. Так, на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено около 120 солдат ВСУ и 17 бронемашин, отмечали в ведомстве. Позже военные корреспонденты заявляли о полном провале наступления ВСУ на Херсон.

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Российская армия полностью отразила попытку наступления Вооруженных сил Украины на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области», — написал Стремоусов в Telegram. Ранее Стремоусов заявлял, что армия Украины начала активное наступление в Херсонской области в направлении Дудчаны — Берислав, передает RT. После чего Минобороны РФ сообщало об отражении атак врага в регионе. Так, на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено около 120 солдат ВСУ и 17 бронемашин, отмечали в ведомстве. Позже военные корреспонденты заявляли о полном провале наступления ВСУ на Херсон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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