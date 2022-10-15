Стремоусов: ВСУ полностью провалили наступление на Херсон

Российская армия полностью отразила попытку наступления Вооруженных сил Украины на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области», — написал Стремоусов в Telegram.
Ранее Стремоусов заявлял, что армия Украины начала активное наступление в Херсонской области в направлении Дудчаны — Берислав, передает RT. После чего Минобороны РФ сообщало об отражении атак врага в регионе. Так, на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено около 120 солдат ВСУ и 17 бронемашин, отмечали в ведомстве. Позже военные корреспонденты заявляли о полном провале наступления ВСУ на Херсон.
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Российская армия полностью отразила попытку наступления Вооруженных сил Украины на Херсонскую область. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области», — написал Стремоусов в Telegram. Ранее Стремоусов заявлял, что армия Украины начала активное наступление в Херсонской области в направлении Дудчаны — Берислав, передает RT. После чего Минобороны РФ сообщало об отражении атак врага в регионе. Так, на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено около 120 солдат ВСУ и 17 бронемашин, отмечали в ведомстве. Позже военные корреспонденты заявляли о полном провале наступления ВСУ на Херсон.