Вице-премьер Украины: Россия сражается с армией НАТО

Вице-премьер Украины подтвердила участие НАТО в спецоперации
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Ольга Стефанишина фактически подтвердила участие НАТО в спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия получает драгоценный опыт борьбы с армией НАТО в ходе специальной операции на Украине. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, фактически подтвердив участие Североатлантического альянса в боевых действиях на стороне ВСУ.

«Этот конфликт дает Российской Федерации, российской армии драгоценный опыт боевых действий. В основном, с армией НАТО, которая уже воспитана по натовским стандартам, оснащена новейшей натовской техникой», — сказала Стефанишина в интервью изданию Newsweek.

По ее мнению, на протяжении конфликта Россия становится лишь сильнее. «Чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир… тем сильнее становится Российская Федерация», — сказала она.

Вице-премьер также предостерегла западных политиков от «недальновидности». «Поверьте мне, их службы накапливают информацию и данные», — добавила она.

Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала западные страны увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину и усилили санкционное давление на РФ.

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Россия получает драгоценный опыт борьбы с армией НАТО в ходе специальной операции на Украине. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, фактически подтвердив участие Североатлантического альянса в боевых действиях на стороне ВСУ. «Этот конфликт дает Российской Федерации, российской армии драгоценный опыт боевых действий. В основном, с армией НАТО, которая уже воспитана по натовским стандартам, оснащена новейшей натовской техникой», — сказала Стефанишина в интервью изданию Newsweek. По ее мнению, на протяжении конфликта Россия становится лишь сильнее. «Чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир… тем сильнее становится Российская Федерация», — сказала она. Вице-премьер также предостерегла западных политиков от «недальновидности». «Поверьте мне, их службы накапливают информацию и данные», — добавила она. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. После ее начала западные страны увеличили поставки военной и финансовой помощи на Украину и усилили санкционное давление на РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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