Красный Крест посетит пленных в следственном изоляторе в Еленовке

Красный Крест (МККК) готов посетить военнопленных, содержащихся в регионе Донецка, а также в следственном изоляторе в Еленовке. Об этом сообщили в штаб-квартире организации.
«Команда из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста, включая врача, находится в готовности посетить в регионе Донецка всех военнопленных, удерживаемых в этом регионе, в том числе в исправительном учреждении в Еленовке», — сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления женевской штаб-квартиры МККК. Там отметили, что на протяжении восьми месяцев Красный Крест находятся в готовности к посещению пленных,. Однако, по словам представителей МККК, «до сегодняшнего дня отсутствуют как минимальные гарантии безопасности, так и разрешения на местах осуществлять такие визиты».
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Международный комитет Красного Креста из-за их якобы бездействия в соблюдении прав украинских военнопленных. Об этом сообщало агентство Reuters. Ранее Украина настояла на пребывании военнопленных именно в СИЗО в Еленовке в ДНР. Затем по нему был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS.
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Красный Крест (МККК) готов посетить военнопленных, содержащихся в регионе Донецка, а также в следственном изоляторе в Еленовке. Об этом сообщили в штаб-квартире организации. «Команда из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста, включая врача, находится в готовности посетить в регионе Донецка всех военнопленных, удерживаемых в этом регионе, в том числе в исправительном учреждении в Еленовке», — сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления женевской штаб-квартиры МККК. Там отметили, что на протяжении восьми месяцев Красный Крест находятся в готовности к посещению пленных,. Однако, по словам представителей МККК, «до сегодняшнего дня отсутствуют как минимальные гарантии безопасности, так и разрешения на местах осуществлять такие визиты». Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Международный комитет Красного Креста из-за их якобы бездействия в соблюдении прав украинских военнопленных. Об этом сообщало агентство Reuters. Ранее Украина настояла на пребывании военнопленных именно в СИЗО в Еленовке в ДНР. Затем по нему был нанесен удар американскими РСЗО HIMARS.