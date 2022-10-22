Шольц вступился за Путина, которого оклеветали западные СМИ

Шольц: Россия никогда не угрожала Германии в ходе переговоров

22 октября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Шольц не сообщает о переговорах с Путиным по уважительным причинам Фото: Bundesregierung\Denzel Канцлер ФРГ Олаф Шольц уличил во лжи сообщения западных СМИ об угрозах России эскалацией кризиса на Украине в сторону Германии. Об этом пишет газета Die Welt. «Вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров [с Россией], ложны», — передает слова Шольца немецкое издание. Канцлер ФРГ подчеркнул, что не сообщает о переговорах, которые ведет с российским президентом Владимиром Путиным по уважительным причинам. Ранее президент России Владимир Путин во время своего визита в Астану заявил, что действия немецких властей в отношении Украины являются ошибочными, сообщает RT. По мнению президента РФ, из-за такой политики интересы граждан Германии не находятся в приоритете властей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уличил во лжи сообщения западных СМИ об угрозах России эскалацией кризиса на Украине в сторону Германии. Об этом пишет газета Die Welt. «Вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров [с Россией], ложны», — передает слова Шольца немецкое издание. Канцлер ФРГ подчеркнул, что не сообщает о переговорах, которые ведет с российским президентом Владимиром Путиным по уважительным причинам. Ранее президент России Владимир Путин во время своего визита в Астану заявил, что действия немецких властей в отношении Украины являются ошибочными, сообщает RT. По мнению президента РФ, из-за такой политики интересы граждан Германии не находятся в приоритете властей.