Шольц вступился за Путина, которого оклеветали западные СМИ

Шольц: Россия никогда не угрожала Германии в ходе переговоров
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
Шольц не сообщает о переговорах с Путиным по уважительным причинам Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уличил во лжи сообщения западных СМИ об угрозах России эскалацией кризиса на Украине в сторону Германии. Об этом пишет газета Die Welt.

«Вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров [с Россией], ложны», — передает слова Шольца немецкое издание. Канцлер ФРГ подчеркнул, что не сообщает о переговорах, которые ведет с российским президентом Владимиром Путиным по уважительным причинам.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего визита в Астану заявил, что действия немецких властей в отношении Украины являются ошибочными, сообщает RT. По мнению президента РФ, из-за такой политики интересы граждан Германии не находятся в приоритете властей.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц уличил во лжи сообщения западных СМИ об угрозах России эскалацией кризиса на Украине в сторону Германии. Об этом пишет газета Die Welt. «Вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров [с Россией], ложны», — передает слова Шольца немецкое издание. Канцлер ФРГ подчеркнул, что не сообщает о переговорах, которые ведет с российским президентом Владимиром Путиным по уважительным причинам. Ранее президент России Владимир Путин во время своего визита в Астану заявил, что действия немецких властей в отношении Украины являются ошибочными, сообщает RT. По мнению президента РФ, из-за такой политики интересы граждан Германии не находятся в приоритете властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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