Жена Карпова рассказала о его состоянии после госпитализации

Жена Карпова заявила, что шахматист в порядке после падения
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Пресс-конференция ФИДЕ. Екатеринбург, карпов анатолий
Карпов упал, когда выходил из подъезда своего дома, сообщила жена Наталья Фото:

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в больнице. Следов нападения нет, сообщила жена шахматиста Наталья.

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — передает слова супруги шахматиста «РЕН ТВ». Она также добавила, что Карпов упал, когда выходил из подъезда своего дома. «Я сегодня была у него. Он в порядке, улыбается», — сообщила Наталья.

Ранее сообщалось, что на Карпова было совершено нападение, когда он выходил из здания Госдумы. Позже дочь гроссмейстера опровергла эту информацию.

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Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в больнице. Следов нападения нет, сообщила жена шахматиста Наталья. «Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — передает слова супруги шахматиста «РЕН ТВ». Она также добавила, что Карпов упал, когда выходил из подъезда своего дома. «Я сегодня была у него. Он в порядке, улыбается», — сообщила Наталья. Ранее сообщалось, что на Карпова было совершено нападение, когда он выходил из здания Госдумы. Позже дочь гроссмейстера опровергла эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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