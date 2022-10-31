Жена Карпова рассказала о его состоянии после госпитализации

Карпов упал, когда выходил из подъезда своего дома, сообщила жена Наталья
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в больнице. Следов нападения нет, сообщила жена шахматиста Наталья.
«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать», — передает слова супруги шахматиста «РЕН ТВ». Она также добавила, что Карпов упал, когда выходил из подъезда своего дома. «Я сегодня была у него. Он в порядке, улыбается», — сообщила Наталья.
Ранее сообщалось, что на Карпова было совершено нападение, когда он выходил из здания Госдумы. Позже дочь гроссмейстера опровергла эту информацию.
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