Политолог Орлов допустил продолжение ядерной угрозы после завершения СВО

06 ноября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Один из прогнозов Орлова — ядерная деэскалация еще до завершения спецоперации Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ядерная деэскалация между Россией и Западом может не произойти после окончания конфликта с Украиной. Среди прочих вариантов развития событий — деэскалация еще до завершения конфликта и в его ходе. Такими предположениями поделился профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов. «[Затяжной конфликт между Западом и Россией] может совершенно не ограничиваться ситуацией, связанной с Украиной», — сказал Орлов в разговоре с РИА Новости. По его мнению, такой вариант развития событий возможен в случае, «если лидеры не проявят здесь мудрости, дальновидности». «Возможен сценарий, что и дискуссии, связанные с ядерным оружием, ядерной деэскалацией, могут начаться еще и до завершения операции на Украине», — считает Орлов. Однако, по его словам, сейчас Запад не предпринимает шаги для снижения эскалации. Третий сценарий развития событий, полагает эксперт, — урегулирование конфликта и ядерная деэскалация «рука об руку». «Прямой увязки между двумя этими процессами необязательно нужно искать», — отметил политолог, приведя в пример холодную войну. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента России Владимира Путина пообещать не использовать ядерное оружие. Он отметил, что его применение в конфликте на Украине недопустимо. А в Финляндии, в свою очередь, подготовили законопроект о членстве в НАТО, предусматривающий возможность размещения на территории страны ядерного оружия, передают « Невские новости ».

Ядерная деэскалация между Россией и Западом может не произойти после окончания конфликта с Украиной. Среди прочих вариантов развития событий — деэскалация еще до завершения конфликта и в его ходе. Такими предположениями поделился профессор МГИМО МИД России, основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов. «[Затяжной конфликт между Западом и Россией] может совершенно не ограничиваться ситуацией, связанной с Украиной», — сказал Орлов в разговоре с РИА Новости. По его мнению, такой вариант развития событий возможен в случае, «если лидеры не проявят здесь мудрости, дальновидности». «Возможен сценарий, что и дискуссии, связанные с ядерным оружием, ядерной деэскалацией, могут начаться еще и до завершения операции на Украине», — считает Орлов. Однако, по его словам, сейчас Запад не предпринимает шаги для снижения эскалации. Третий сценарий развития событий, полагает эксперт, — урегулирование конфликта и ядерная деэскалация «рука об руку». «Прямой увязки между двумя этими процессами необязательно нужно искать», — отметил политолог, приведя в пример холодную войну. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц попросил президента России Владимира Путина пообещать не использовать ядерное оружие. Он отметил, что его применение в конфликте на Украине недопустимо. А в Финляндии, в свою очередь, подготовили законопроект о членстве в НАТО, предусматривающий возможность размещения на территории страны ядерного оружия, передают «Невские новости».