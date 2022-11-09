Стремоусов погиб в ДТП, Шойгу приказал занять оборону на левом берегу Днепра: главное к 9 ноября

ВС России занимают левый берег Днепра для обороны (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. В Минобороны РФ приняли решение занять оборону по левому берегу Днепра. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 ноября.
- Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Обстоятельства происшествия неизвестны.
- Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России заявил, что Вооруженным силам РФ необходимо занять оборону по левому берегу Днепра. Отвод войск санкционировал глава Минобороны Сергей Шойгу.
- Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об отражении нападения украинских националистов на купянском направлении. В результате уничтоженными оказались 60 военнослужащих ВСУ, передает Пятый канал.
- ВС РФ за сутки отразили атаки ВСУ на трех направлениях. Помимо этого, с помощью упреждающего удара были остановлены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ под Червонопоповкой и Стельмаховкой в Луганской Народной Республике, передает Пятый канал.
- В населенном пункте Снигиревка Херсонской области прошли бои. В городской черте прошло плотное боестолкновение с участием танков.
- В Донецке был обстрелян рейсовый автобус. В результате обстрела был ранен водитель автобуса.
- Самая сложная ситуация на фронте по-прежнему сохраняется в Херсонской области. В ожидании наступления сил ВСУ были подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты.
- Суровикин сравнил потери российской армии и ВСУ на Херсонском направлении. Потери российской армии составляют в 7-8 раз ниже потерь украинской армии.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России к переговорам с Украиной. Она отметила, что РФ никогда от них не отказывалась и готова их начать с учетом реалий, которые складываются на исходный момент.
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