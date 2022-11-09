Стремоусов погиб в ДТП, Шойгу приказал занять оборону на левом берегу Днепра: главное к 9 ноября

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11
ВС России занимают левый берег Днепра для обороны (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. В Минобороны РФ приняли решение занять оборону по левому берегу Днепра. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 ноября.

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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. В Минобороны РФ приняли решение занять оборону по левому берегу Днепра. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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