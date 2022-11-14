«Единая Россия» рассказала, в чем нуждаются семьи мобилизованных

«Единая Россия» помогает семьям мобилизованных по запросам

14 ноября 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

В Тюменской области партия организовала специальную сеть центров для помощи семьям мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Семьи мобилизованных чаще всего обращаются за помощью в получении единовременных выплат и положенных пособий, а также бесплатного питания для детей в школах и компенсацию за ЖКУ. Такую статистику озвучили в партии «Единая Россия», которая предоставляет в регионах различные виды помощи таким семьям. «Меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных по инициативе депутатов „Единой России“ приняты в 80 регионах. Наиболее широко распространены единовременные выплаты, ежемесячные пособия и компенсация за ЖКУ, бесплатное питание для детей мобилизованных в школах и вузах, компенсация расходов на детские сады и транспортные льготы, льготные путевки в санатории, бесплатная юридическая и психологическая помощь», — рассказала замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. Ее слова приводятся на сайте партии. Сообщается, что в ЕР поступило 16 тысяч запросов от семей мобилизованных, из них обработано 13 тысяч. Люди обращались во всех регионах России. В Тюменской области партия организовала специальную сеть центров для помощи семьям мобилизованных, а также социальные гостиные. В последних работают психологи, юристы, волонтеры, специалисты по социальной работе. Также партия объединилась с движением «#Мывместе». Это волонтерское движение, которое оказывает разного рода поддержку нуждающимся еще с первой волны пандемии. «Большую работу мы проводим и на уровне муниципалитетов. За семьями мобилизованных закреплены депутаты разных уровней, в том числе ОМСУ. К тому же активно помогают представители бизнеса, общественные организации, жители городов и сельских территорий. Все помогают в меру своих возможностей — кто-то покупает необходимые продукты или товары, кто-то делает необходимые вещи своими руками. Для этого мы запустили проект „Мастерская добрых дел“», — отмечает Дарья Лантратова.

Семьи мобилизованных чаще всего обращаются за помощью в получении единовременных выплат и положенных пособий, а также бесплатного питания для детей в школах и компенсацию за ЖКУ. Такую статистику озвучили в партии «Единая Россия», которая предоставляет в регионах различные виды помощи таким семьям. «Меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных по инициативе депутатов „Единой России“ приняты в 80 регионах. Наиболее широко распространены единовременные выплаты, ежемесячные пособия и компенсация за ЖКУ, бесплатное питание для детей мобилизованных в школах и вузах, компенсация расходов на детские сады и транспортные льготы, льготные путевки в санатории, бесплатная юридическая и психологическая помощь», — рассказала замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова. Ее слова приводятся на сайте партии. Сообщается, что в ЕР поступило 16 тысяч запросов от семей мобилизованных, из них обработано 13 тысяч. Люди обращались во всех регионах России. В Тюменской области партия организовала специальную сеть центров для помощи семьям мобилизованных, а также социальные гостиные. В последних работают психологи, юристы, волонтеры, специалисты по социальной работе. Также партия объединилась с движением «#Мывместе». Это волонтерское движение, которое оказывает разного рода поддержку нуждающимся еще с первой волны пандемии. «Большую работу мы проводим и на уровне муниципалитетов. За семьями мобилизованных закреплены депутаты разных уровней, в том числе ОМСУ. К тому же активно помогают представители бизнеса, общественные организации, жители городов и сельских территорий. Все помогают в меру своих возможностей — кто-то покупает необходимые продукты или товары, кто-то делает необходимые вещи своими руками. Для этого мы запустили проект „Мастерская добрых дел“», — отмечает Дарья Лантратова.