ООН признала видео с казнью военнопленных, ВКС уничтожили 300 наемников ВСУ: главное к 25 ноября

25 ноября 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

ООН признала подлинность видеозаписей с расстрелом российских военнопленных на Украине. ВКС России уничтожили 300 наемников «иностранного легиона» на Купянском направлении. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 25 ноября.