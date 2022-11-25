ООН признала видео с казнью военнопленных, ВКС уничтожили 300 наемников ВСУ: главное к 25 ноября

ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ в ЛНР и ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ООН признала подлинность видеозаписей с расстрелом российских военнопленных на Украине. ВКС России уничтожили 300 наемников «иностранного легиона» на Купянском направлении. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 25 ноября.
- В ООН признали подлинность видеозаписей с расстрелом российских военнопленных украинцами. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
- Воздушно-космический силы РФ уничтожили более ста наемников «иностранного легиона» ВСУ на Купянском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, также были уничтожены один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
- Сербы сражаются на стороне России, потому что добровольцы из РФ помогали им во время Югославских войн. Это стало долгом перед россиянами, сообщил корреспонденту URA.RU заявил журналист из Сербии Миодраг Заркович.
- ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Харьковской области, Стельмаховка в ЛНР, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа в ДНР. Об этом сообщает Пятый канал.
- Украинские военные хотят использовать тела убитых жителей Херсона для постановок. Об этом корреспонденту URA.RU заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич.
- Президент Украины Владимир Зеленский задумался о возвращении Крыма невоенным путем, пишет Financial Times. Украинский лидер подчеркнул, что ждет, когда ему кто-то предложит такой вариант.
- ВСУ прекратили попытки прорвать оборону ЛНР. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы Второго армейского корпуса (Народная милиция ЛНР) Иван Филипоненко.
- МАГАТЭ не сможет проверить все объекты на Украине, где создается «грязная бомба». Такое мнение высказал представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.