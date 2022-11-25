ООН признала видео с казнью военнопленных, ВКС уничтожили 300 наемников ВСУ: главное к 25 ноября

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ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ в ЛНР и ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН признала подлинность видеозаписей с расстрелом российских военнопленных на Украине. ВКС России уничтожили 300 наемников «иностранного легиона» на Купянском направлении. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 25 ноября.

  • В ООН признали подлинность видеозаписей с расстрелом российских военнопленных украинцами. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
  • Воздушно-космический силы РФ уничтожили более ста наемников «иностранного легиона» ВСУ на Купянском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, также были уничтожены один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
  • Сербы сражаются на стороне России, потому что добровольцы из РФ помогали им во время Югославских войн. Это стало долгом перед россиянами, сообщил корреспонденту URA.RU заявил журналист из Сербии Миодраг Заркович.
  • ВС РФ уничтожили шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Харьковской области, Стельмаховка в ЛНР, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа в ДНР. Об этом сообщает Пятый канал.
  • Украинские военные хотят использовать тела убитых жителей Херсона для постановок. Об этом корреспонденту URA.RU заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич.
  • Президент Украины Владимир Зеленский задумался о возвращении Крыма невоенным путем, пишет Financial Times. Украинский лидер подчеркнул, что ждет, когда ему кто-то предложит такой вариант.
  • ВСУ прекратили попытки прорвать оборону ЛНР. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы Второго армейского корпуса (Народная милиция ЛНР) Иван Филипоненко.
  • МАГАТЭ не сможет проверить все объекты на Украине, где создается «грязная бомба». Такое мнение высказал представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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ООН признала подлинность видеозаписей с расстрелом российских военнопленных на Украине. ВКС России уничтожили 300 наемников «иностранного легиона» на Купянском направлении. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 25 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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