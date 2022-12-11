Песков объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков назвал главную причину СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Игнорирование Украиной минских договоренностей и то, что другие участники переговорного процесса закрывали на это глаза, стало одной из предпосылок к началу специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Новость по теме
Путин: слова Меркель подтвердили правильность решения о начале СВО

«Со временем мы поняли, что [украинские политики] нас просто обманывают. Президент РФ и другие представители об этом постоянно твердили. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса (Минских соглашений). И это все как раз и является предтечей специальной военной операции», — заявил Песков в интервью автору программы Павлу Зарубину.

Минские соглашения, подписанные 5 сентября 2014 года в Минске, предусматривали, в том числе, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Однако все восемь лет, до начала в феврале 2022 года СВО, эти соглашения украинской стороной игнорировались: обстрелы продолжались каждый день.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Игнорирование Украиной минских договоренностей и то, что другие участники переговорного процесса закрывали на это глаза, стало одной из предпосылок к началу специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1». «Со временем мы поняли, что [украинские политики] нас просто обманывают. Президент РФ и другие представители об этом постоянно твердили. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса (Минских соглашений). И это все как раз и является предтечей специальной военной операции», — заявил Песков в интервью автору программы Павлу Зарубину. Минские соглашения, подписанные 5 сентября 2014 года в Минске, предусматривали, в том числе, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Однако все восемь лет, до начала в феврале 2022 года СВО, эти соглашения украинской стороной игнорировались: обстрелы продолжались каждый день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...