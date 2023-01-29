Al-Arabiya: к ударам по иранскому заводу причастны США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тегеран. Иран, мечеть, ислам, мусульмане, иранская мечеть, тегеран, шииты
США причастны к ударам по иранскому заводу, сообщает Al-Arabiya Фото:

Авиация США причастна к ударам по военному заводу в Иране. Об этом сообщает издание Al-Arabiya.

«В ударе беспилотниками по военному объекту в иранском Исфахане участвовала американская авиация», — передает Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники. По информации издания, удар был «посланием» для иранского правительства.

На завод боеприпасов в Иране была совершена атака беспилотниками. Удары не привели к человеческим жертвам.

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Авиация США причастна к ударам по военному заводу в Иране. Об этом сообщает издание Al-Arabiya. «В ударе беспилотниками по военному объекту в иранском Исфахане участвовала американская авиация», — передает Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники. По информации издания, удар был «посланием» для иранского правительства. На завод боеприпасов в Иране была совершена атака беспилотниками. Удары не привели к человеческим жертвам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...