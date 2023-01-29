Al-Arabiya: к ударам по иранскому заводу причастны США

29 января 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

США причастны к ударам по иранскому заводу, сообщает Al-Arabiya Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиация США причастна к ударам по военному заводу в Иране. Об этом сообщает издание Al-Arabiya. «В ударе беспилотниками по военному объекту в иранском Исфахане участвовала американская авиация», — передает Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники. По информации издания, удар был «посланием» для иранского правительства. На завод боеприпасов в Иране была совершена атака беспилотниками. Удары не привели к человеческим жертвам.

Авиация США причастна к ударам по военному заводу в Иране. Об этом сообщает издание Al-Arabiya. «В ударе беспилотниками по военному объекту в иранском Исфахане участвовала американская авиация», — передает Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники. По информации издания, удар был «посланием» для иранского правительства. На завод боеприпасов в Иране была совершена атака беспилотниками. Удары не привели к человеческим жертвам.