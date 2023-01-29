Al-Arabiya: к ударам по иранскому заводу причастны США

США причастны к ударам по иранскому заводу, сообщает Al-Arabiya
Авиация США причастна к ударам по военному заводу в Иране. Об этом сообщает издание Al-Arabiya.
«В ударе беспилотниками по военному объекту в иранском Исфахане участвовала американская авиация», — передает Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники. По информации издания, удар был «посланием» для иранского правительства.
На завод боеприпасов в Иране была совершена атака беспилотниками. Удары не привели к человеческим жертвам.
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