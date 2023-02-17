Зеленский сделал громкое заявление по поводу утраченных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сможет вернуть контроль над потерянными территориями. Об этом украинский лидер заявил в ходе конференции по безопасности в Мюнхене.
«Можем ли мы отклонить российские удары? Да Можем ли мы защитить наших граждан от российских ракет? Конечно. Можем ли мы освободить землю?», — сказал Владимир Зеленский. Трансляция его выступления ведется на YouTube.
Спецоперация проводится с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве целей СВО демилитаризацию и денацификацию Украины. Также в ходе проведения специальной военной операции, к России были присоединены некоторые регионы. Среди них ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Российские войска по сей день освобождают города и населенные пункты в Донбассе.
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