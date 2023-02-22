На федеральной трассе из Тюмени в ХМАО ввели ограничение для водителей 22 февраля 2023 в 11:48 Размер текста - 17 + Из-за метели на трассе снизили максимальную скорость движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости из-за метели и плохой видимости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «На трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (с 846 по 953 км) введено временное ограничение скорости 70 км/ч. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщили в «Уралуправтодор». Ограничение ввели на участке, расположенном в Нефтеюганском районе ХМАО. Водителей просят быть внимательными. Ранее URA.RU писало, что непогода увеличит риск возникновения ЧС и в Тюменской области. С 22 по 23 февраля в регионе ожидаются мокрый снег, дождь и порывистый штормовой ветер. На участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости из-за метели и плохой видимости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор». «На трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (с 846 по 953 км) введено временное ограничение скорости 70 км/ч. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщили в «Уралуправтодор». Ограничение ввели на участке, расположенном в Нефтеюганском районе ХМАО. Водителей просят быть внимательными. Ранее URA.RU писало, что непогода увеличит риск возникновения ЧС и в Тюменской области. С 22 по 23 февраля в регионе ожидаются мокрый снег, дождь и порывистый штормовой ветер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям