На федеральной трассе из Тюмени в ХМАО ввели ограничение для водителей

На участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск ввели ограничение скорости из-за метели и плохой видимости. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».
«На трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (с 846 по 953 км) введено временное ограничение скорости 70 км/ч. Причина — неблагоприятные погодные условия», — сообщили в «Уралуправтодор».
Ограничение ввели на участке, расположенном в Нефтеюганском районе ХМАО. Водителей просят быть внимательными.
Ранее URA.RU писало, что непогода увеличит риск возникновения ЧС и в Тюменской области. С 22 по 23 февраля в регионе ожидаются мокрый снег, дождь и порывистый штормовой ветер.
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