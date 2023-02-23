Шойгу заявил о грозящей России серьезной опасности. Видео

Глава Минобороны: Запад стремится расчленить Россию
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Шойгу отметил, что Россия сможет противостоят угрозе от Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада пытаются «расчленить» Россию и лишить ее независимости. Однако у Запада этого не получится. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на концерт ко Дню защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской Армии.

«России грозит серьезная опасность — Запад стремится ее расчленить и лишить независимости, используя Украину, эти попытки обречены на провал», — заявил Шойгу. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews.

В Центральном академическом театре Российской Армии проходил торжественный концерт в честь 23 февраля. На нем Шойгу поблагодарил военных, которые участвуют в боевых действиях и выполняют сложные задачи.

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Страны Запада пытаются «расчленить» Россию и лишить ее независимости. Однако у Запада этого не получится. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на концерт ко Дню защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской Армии. «России грозит серьезная опасность — Запад стремится ее расчленить и лишить независимости, используя Украину, эти попытки обречены на провал», — заявил Шойгу. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. В Центральном академическом театре Российской Армии проходил торжественный концерт в честь 23 февраля. На нем Шойгу поблагодарил военных, которые участвуют в боевых действиях и выполняют сложные задачи.
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