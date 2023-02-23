Шойгу заявил о грозящей России серьезной опасности. Видео Глава Минобороны: Запад стремится расчленить Россию 23 февраля 2023 в 19:26 Размер текста - 17 + Шойгу отметил, что Россия сможет противостоят угрозе от Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада пытаются «расчленить» Россию и лишить ее независимости. Однако у Запада этого не получится. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на концерт ко Дню защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской Армии. «России грозит серьезная опасность — Запад стремится ее расчленить и лишить независимости, используя Украину, эти попытки обречены на провал», — заявил Шойгу. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. В Центральном академическом театре Российской Армии проходил торжественный концерт в честь 23 февраля. На нем Шойгу поблагодарил военных, которые участвуют в боевых действиях и выполняют сложные задачи. Страны Запада пытаются «расчленить» Россию и лишить ее независимости. Однако у Запада этого не получится. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на концерт ко Дню защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской Армии. «России грозит серьезная опасность — Запад стремится ее расчленить и лишить независимости, используя Украину, эти попытки обречены на провал», — заявил Шойгу. Его слова приводит telegram-канал Zvezdanews. В Центральном академическом театре Российской Армии проходил торжественный концерт в честь 23 февраля. На нем Шойгу поблагодарил военных, которые участвуют в боевых действиях и выполняют сложные задачи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям