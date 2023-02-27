Капитана судна с нефтью из РФ арестовали в Албании

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, арктика, нефтедобыча, приразломное, льдины, танкер, нефтяная платформа, михаил ульянов, печорское море
У членов экипажа не было сертификата о происхождении нефти Фото:

В Албании задержали капитана судна, доставлявшего нефть из России. Предполагается, что груз был для албанской компании. Об этом рассказали в диппредставительстве РФ в Тиране (Албания).

«По данным албанской полиции, данное судно было загружено нефтью с турецкого танкера в территориальных водах Греции и вскоре направилось в албанский порт города Дуррес. В отношении капитана Алексея Смазнова, обвиняемого в контрабанде, была избрана мера пресечения в виде ареста», — цитирует РИА Новости заявление диппредставительства.

У экипажа не было сертификата о происхождении нефти, поэтому полиция Дурреса арестовала судно и изъяла паспорта членов экипажа. Сообщается, что экипаж состоял в основном из россиян. Проводится расследование. Предполагается, что нефть закупили в одном из портов Черного моря и везли для албанской компании A.V Internacional Group. Посольство выясняет обстоятельства произошедшего.

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В Албании задержали капитана судна, доставлявшего нефть из России. Предполагается, что груз был для албанской компании. Об этом рассказали в диппредставительстве РФ в Тиране (Албания). «По данным албанской полиции, данное судно было загружено нефтью с турецкого танкера в территориальных водах Греции и вскоре направилось в албанский порт города Дуррес. В отношении капитана Алексея Смазнова, обвиняемого в контрабанде, была избрана мера пресечения в виде ареста», — цитирует РИА Новости заявление диппредставительства. У экипажа не было сертификата о происхождении нефти, поэтому полиция Дурреса арестовала судно и изъяла паспорта членов экипажа. Сообщается, что экипаж состоял в основном из россиян. Проводится расследование. Предполагается, что нефть закупили в одном из портов Черного моря и везли для албанской компании A.V Internacional Group. Посольство выясняет обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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