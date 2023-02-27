Капитана судна с нефтью из РФ арестовали в Албании

В Албании задержали капитана судна, доставлявшего нефть из России. Предполагается, что груз был для албанской компании. Об этом рассказали в диппредставительстве РФ в Тиране (Албания).
«По данным албанской полиции, данное судно было загружено нефтью с турецкого танкера в территориальных водах Греции и вскоре направилось в албанский порт города Дуррес. В отношении капитана Алексея Смазнова, обвиняемого в контрабанде, была избрана мера пресечения в виде ареста», — цитирует РИА Новости заявление диппредставительства.
У экипажа не было сертификата о происхождении нефти, поэтому полиция Дурреса арестовала судно и изъяла паспорта членов экипажа. Сообщается, что экипаж состоял в основном из россиян. Проводится расследование. Предполагается, что нефть закупили в одном из портов Черного моря и везли для албанской компании A.V Internacional Group. Посольство выясняет обстоятельства произошедшего.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!