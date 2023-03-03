Украинские диверсанты могли проникнуть в Брянскую область в промежутке между таможенными постами, который был оформлен березами и траншеями. Об этом рассказал житель брянского села Новозыбково Виталий.
«Две группы диверсантов могли перейти границу между таможенными постами «Новые Юрковичи» и «Стародубский», — передает слова Виталия РБК. Он отметил, что до начала спецоперации на Украине местность между данными постами таможни была оформлена в виде посадок берез и вырытых траншей.
ДРГ с территории Украины вошли в Брянскую область 2 марта. Они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США ответственны за теракт в Брянской области, так как именно они стоят непосредственно за теми, кто его совершил, сообщает телеканал 360. Проникшие на территорию области диверсанты использовали оружие образца НАТО, передает «Национальная служба новостей».
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Украинские диверсанты могли проникнуть в Брянскую область в промежутке между таможенными постами, который был оформлен березами и траншеями. Об этом рассказал житель брянского села Новозыбково Виталий. «Две группы диверсантов могли перейти границу между таможенными постами «Новые Юрковичи» и «Стародубский», — передает слова Виталия РБК. Он отметил, что до начала спецоперации на Украине местность между данными постами таможни была оформлена в виде посадок берез и вырытых траншей. ДРГ с территории Украины вошли в Брянскую область 2 марта. Они обстреляли автомобиль и заминировали часть территории. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что США ответственны за теракт в Брянской области, так как именно они стоят непосредственно за теми, кто его совершил, сообщает телеканал 360. Проникшие на территорию области диверсанты использовали оружие образца НАТО, передает «Национальная служба новостей».