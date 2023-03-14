Умер основатель фонда «Гласность» Сергей Григорьянц

15 марта 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Сергей Григорьянц скончался в возрасте 81 год Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Скончался советский диссидент и основатель правозащитного фонда «Гласность» Сергей Григорьянц. Об этом в соцсетях сообщила дочь журналиста Анна. «Сергей Григорьянц был одним из ярчайших представителей интеллигенции СССР, который прославился своими публичными выступлениями в защиту прав человека и свободы слова», — передает MK. Журналисту был 81 год. Сергей Григорьянц родился в 1941 году, был уроженцем Киева. В 70-х переехал в Москву, где был арестован и приговорен к пяти годам заключения за продажу литературных зарубежных изданий. После освобождения Григорьянц основал правозащитный фонд «Гласность» и одноименный журнал, критикующий советскую власть.

Скончался советский диссидент и основатель правозащитного фонда «Гласность» Сергей Григорьянц. Об этом в соцсетях сообщила дочь журналиста Анна. «Сергей Григорьянц был одним из ярчайших представителей интеллигенции СССР, который прославился своими публичными выступлениями в защиту прав человека и свободы слова», — передает MK. Журналисту был 81 год. Сергей Григорьянц родился в 1941 году, был уроженцем Киева. В 70-х переехал в Москву, где был арестован и приговорен к пяти годам заключения за продажу литературных зарубежных изданий. После освобождения Григорьянц основал правозащитный фонд «Гласность» и одноименный журнал, критикующий советскую власть.