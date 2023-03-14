Умер основатель фонда «Гласность» Сергей Григорьянц

Скончался советский диссидент и основатель правозащитного фонда «Гласность» Сергей Григорьянц. Об этом в соцсетях сообщила дочь журналиста Анна.
«Сергей Григорьянц был одним из ярчайших представителей интеллигенции СССР, который прославился своими публичными выступлениями в защиту прав человека и свободы слова», — передает MK. Журналисту был 81 год.
Сергей Григорьянц родился в 1941 году, был уроженцем Киева. В 70-х переехал в Москву, где был арестован и приговорен к пяти годам заключения за продажу литературных зарубежных изданий. После освобождения Григорьянц основал правозащитный фонд «Гласность» и одноименный журнал, критикующий советскую власть.
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