Песков: Россия не признает решения Международного уголовного суда

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков в очередной раз подчеркнул, что решения МУС ничтожны с точки зрения права Фото:
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Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам, и решения Международного уголовного суда для нее являются юридически ничтожными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Мы считаем юридически ничтожными решения МУС, и сам суд также не признаем», — заявил Песков. Так он прокомментировал признание Германией решения МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

Ранее глава немецкого минюста Марко Бушманн заявил, что ордер на «арест» президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Его поддержал и канцлер страны Олаф Шольц.

Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле и МИД РФ назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что выдача такого ордера — шизофрения.

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Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам, и решения Международного уголовного суда для нее являются юридически ничтожными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Мы считаем юридически ничтожными решения МУС, и сам суд также не признаем», — заявил Песков. Так он прокомментировал признание Германией решения МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Ранее глава немецкого минюста Марко Бушманн заявил, что ордер на «арест» президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Его поддержал и канцлер страны Олаф Шольц. Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле и МИД РФ назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что выдача такого ордера — шизофрения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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