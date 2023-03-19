Песков: Россия не признает решения Международного уголовного суда

Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам, и решения Международного уголовного суда для нее являются юридически ничтожными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Мы считаем юридически ничтожными решения МУС, и сам суд также не признаем», — заявил Песков. Так он прокомментировал признание Германией решения МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина.
Ранее глава немецкого минюста Марко Бушманн заявил, что ордер на «арест» президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Его поддержал и канцлер страны Олаф Шольц.
Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле и МИД РФ назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что выдача такого ордера — шизофрения.
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