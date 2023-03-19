Песков: Россия не признает решения Международного уголовного суда

19 марта 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Песков в очередной раз подчеркнул, что решения МУС ничтожны с точки зрения права Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам, и решения Международного уголовного суда для нее являются юридически ничтожными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Мы считаем юридически ничтожными решения МУС, и сам суд также не признаем», — заявил Песков. Так он прокомментировал признание Германией решения МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Ранее глава немецкого минюста Марко Бушманн заявил, что ордер на «арест» президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Его поддержал и канцлер страны Олаф Шольц. Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле и МИД РФ назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что выдача такого ордера — шизофрения.

Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам, и решения Международного уголовного суда для нее являются юридически ничтожными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Мы считаем юридически ничтожными решения МУС, и сам суд также не признаем», — заявил Песков. Так он прокомментировал признание Германией решения МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Ранее глава немецкого минюста Марко Бушманн заявил, что ордер на «арест» президента РФ будет действовать в Германии после запроса Международного уголовного суда. Его поддержал и канцлер страны Олаф Шольц. Международный уголовный суд в Гааге объявил 17 марта, что выдал ордер на арест Владимира Путина. Юрисдикцию МУС не признают в США, России и ряде других стран. В Кремле и МИД РФ назвали это решение возмутительным и ничтожным с точки зрения права. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что выдача такого ордера — шизофрения.