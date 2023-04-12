SHOT: ВСУ атаковали свинокомплекс в Белгородской области

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , свинина, свинья, домашний скот, туша свиньи
В результате атаки погибли 179 свиней, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. По его данным, в результате атаки и последующего обстрела погибли 179 свиней.

«Дрон-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Через несколько часов предприятие обстреляли. 179 свиней убито, еще 150 животных ранено», — указано в сообщении. По данным telegram-канала, изначально детонацией от удара дрона повредило камеры видеонаблюдения в свинокомлексе. Позже по корпусам было выпущено пять мин.

Атака привела к разрушениям в трех корпусах и повреждению газопровода свинокомплекса. На данный момент сотрудники разгребают последствия атаки и спасают раненых и контуженых свиней.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается.

Белгородская область подвергается атакам Вооруженных сил Украины с начала российской спецоперации по демилитаризации страны. Так, например, в конце марта газовая станция в Белгороде была атакована самодельным беспилотником.

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Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. По его данным, в результате атаки и последующего обстрела погибли 179 свиней. «Дрон-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области. Через несколько часов предприятие обстреляли. 179 свиней убито, еще 150 животных ранено», — указано в сообщении. По данным telegram-канала, изначально детонацией от удара дрона повредило камеры видеонаблюдения в свинокомлексе. Позже по корпусам было выпущено пять мин. Атака привела к разрушениям в трех корпусах и повреждению газопровода свинокомплекса. На данный момент сотрудники разгребают последствия атаки и спасают раненых и контуженых свиней. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Белгородская область подвергается атакам Вооруженных сил Украины с начала российской спецоперации по демилитаризации страны. Так, например, в конце марта газовая станция в Белгороде была атакована самодельным беспилотником.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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