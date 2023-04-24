В России ужесточат контроль над финансами умерших 25 апреля 2023 в 04:34 Размер текста - 17 + Закон защитит финансы умерших от мошеннических действий банков Фото: Илья Московец © URA.RU В мае в России вступит в силу закон, в котором вводится положение о запрете на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну о снятии с учета граждан в связи со смертью. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Ранее такая информация становилась доступной неограниченному количеству банковских служащих. Это нередко приводило к хищениям денежных средств со счетов умерших», — рассказал Соловьев агентству экономической информации «Прайм». По мнению юриста, данная норма призвана защитить информацию о смерти гражданина, чтобы исключить посягательства на передаваемые по наследству средства, которые хранятся в банках. «Последние смогут получать информацию из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и оперативно прекращать операции со счетами и вкладами покойных», — добавил Соловьев. Ранее URA.RU рассказывало о предложении возврата банками украденных мошенниками денег гражданам. Данную инициативу озвучил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. В мае в России вступит в силу закон, в котором вводится положение о запрете на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну о снятии с учета граждан в связи со смертью. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Ранее такая информация становилась доступной неограниченному количеству банковских служащих. Это нередко приводило к хищениям денежных средств со счетов умерших», — рассказал Соловьев агентству экономической информации «Прайм». По мнению юриста, данная норма призвана защитить информацию о смерти гражданина, чтобы исключить посягательства на передаваемые по наследству средства, которые хранятся в банках. «Последние смогут получать информацию из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и оперативно прекращать операции со счетами и вкладами покойных», — добавил Соловьев. Ранее URA.RU рассказывало о предложении возврата банками украденных мошенниками денег гражданам. Данную инициативу озвучил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям