24 апреля 2023

В России ужесточат контроль над финансами умерших

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мелочь, экономика, финансы, деньги, банкноты, доллар
Закон защитит финансы умерших от мошеннических действий банков Фото:

В мае в России вступит в силу закон, в котором вводится положение о запрете на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну о снятии с учета граждан в связи со смертью. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Ранее такая информация становилась доступной неограниченному количеству банковских служащих. Это нередко приводило к хищениям денежных средств со счетов умерших», — рассказал Соловьев агентству экономической информации «Прайм».

По мнению юриста, данная норма призвана защитить информацию о смерти гражданина, чтобы исключить посягательства на передаваемые по наследству средства, которые хранятся в банках. «Последние смогут получать информацию из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и оперативно прекращать операции со счетами и вкладами покойных», — добавил Соловьев.

Ранее URA.RU рассказывало о предложении возврата банками украденных мошенниками денег гражданам. Данную инициативу озвучил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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В мае в России вступит в силу закон, в котором вводится положение о запрете на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну о снятии с учета граждан в связи со смертью. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Ранее такая информация становилась доступной неограниченному количеству банковских служащих. Это нередко приводило к хищениям денежных средств со счетов умерших», — рассказал Соловьев агентству экономической информации «Прайм». По мнению юриста, данная норма призвана защитить информацию о смерти гражданина, чтобы исключить посягательства на передаваемые по наследству средства, которые хранятся в банках. «Последние смогут получать информацию из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и оперативно прекращать операции со счетами и вкладами покойных», — добавил Соловьев. Ранее URA.RU рассказывало о предложении возврата банками украденных мошенниками денег гражданам. Данную инициативу озвучил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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