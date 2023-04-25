Лавров объяснил, что Россия хочет от Украины

Лавров: Москва хочет, чтобы с Украины не исходили угрозы для России
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, лавров сергей
С Украины не должно идти угроз в адрес России, сказал Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Москва хочет, чтобы Украина не представляла угрозу для безопасности России и для ее жителей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы хотим, чтобы с Украины не исходили угрозы для нашей безопасности, которые увеличились с переворотом в 2014 году. А люди, причастные к русскому языку, культуре, религии, не подвергались дискриминации и угрозе истребления», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции после дебатов в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Москва хочет, чтобы Украина не представляла угрозу для безопасности России и для ее жителей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы хотим, чтобы с Украины не исходили угрозы для нашей безопасности, которые увеличились с переворотом в 2014 году. А люди, причастные к русскому языку, культуре, религии, не подвергались дискриминации и угрозе истребления», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции после дебатов в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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