Лавров объяснил, что Россия хочет от Украины

С Украины не должно идти угроз в адрес России, сказал Сергей Лавров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Москва хочет, чтобы Украина не представляла угрозу для безопасности России и для ее жителей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы хотим, чтобы с Украины не исходили угрозы для нашей безопасности, которые увеличились с переворотом в 2014 году. А люди, причастные к русскому языку, культуре, религии, не подвергались дискриминации и угрозе истребления», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции после дебатов в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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