На Кубани сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя ванны. Видео

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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, камера видеонаблюдения, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, жезл дпс, дорожная безопасность, dozor
Сотрудники ДПС поймали водителя ванны, когда его транспорт ушел в кювет Фото:

Сотрудники ДПС на Кубани остановили пьяного водителя самодельной машины-ванны. В ГАИ отметили, что прав на транспортное средство у водителя не было.

«Мужчина приварил к сантехнике двигатель от скутера и отправился колесить по дорогам станицы Кугоейской. В ГАИ говорят, что от изобретателя пахло алкоголем, прав на ванную у него не было», — передает РИА Новости в своем telegram-канале.

Модифицированная ванна была отвезена на штрафстоянку. На видео мужчина признался, что плохо управлял транспортом. Сотрудники полиции остановили его, когда он съехал на обочину.

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Сотрудники ДПС на Кубани остановили пьяного водителя самодельной машины-ванны. В ГАИ отметили, что прав на транспортное средство у водителя не было. «Мужчина приварил к сантехнике двигатель от скутера и отправился колесить по дорогам станицы Кугоейской. В ГАИ говорят, что от изобретателя пахло алкоголем, прав на ванную у него не было», — передает РИА Новости в своем telegram-канале. Модифицированная ванна была отвезена на штрафстоянку. На видео мужчина признался, что плохо управлял транспортом. Сотрудники полиции остановили его, когда он съехал на обочину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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