Сотрудники ДПС поймали водителя ванны, когда его транспорт ушел в кювет
Сотрудники ДПС на Кубани остановили пьяного водителя самодельной машины-ванны. В ГАИ отметили, что прав на транспортное средство у водителя не было.
«Мужчина приварил к сантехнике двигатель от скутера и отправился колесить по дорогам станицы Кугоейской. В ГАИ говорят, что от изобретателя пахло алкоголем, прав на ванную у него не было», — передает РИА Новости в своем telegram-канале.
Модифицированная ванна была отвезена на штрафстоянку. На видео мужчина признался, что плохо управлял транспортом. Сотрудники полиции остановили его, когда он съехал на обочину.
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