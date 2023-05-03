БПЛА упал в Коломне, сообщает 112
В Московской области в Коломне упал БПЛА в лесном массиве. Об этом пишет telegram-канал 112.
«В Коломне упал беспилотник. Экстренные службы выехали на место падения БПЛА в лесном массиве», — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте падения обнаружены обломки беспилотника: крыло и двигатель.
Ранее украинские беспилотники атаковали Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака была террористическим актом с целью покушения на российского лидера Владимира Путина.
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