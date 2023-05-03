В Коломне упал беспилотник 03 мая 2023 в 18:17 Размер текста - 17 + БПЛА упал в Коломне, сообщает 112 Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Московской области в Коломне упал БПЛА в лесном массиве. Об этом пишет telegram-канал 112. «В Коломне упал беспилотник. Экстренные службы выехали на место падения БПЛА в лесном массиве», — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте падения обнаружены обломки беспилотника: крыло и двигатель. Ранее украинские беспилотники атаковали Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака была террористическим актом с целью покушения на российского лидера Владимира Путина. В Московской области в Коломне упал БПЛА в лесном массиве. Об этом пишет telegram-канал 112. «В Коломне упал беспилотник. Экстренные службы выехали на место падения БПЛА в лесном массиве», — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте падения обнаружены обломки беспилотника: крыло и двигатель. Ранее украинские беспилотники атаковали Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака была террористическим актом с целью покушения на российского лидера Владимира Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям