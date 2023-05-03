В Коломне упал беспилотник

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, дрон, аэро съемка
БПЛА упал в Коломне, сообщает 112 Фото:

В Московской области в Коломне упал БПЛА в лесном массиве. Об этом пишет telegram-канал 112.

«В Коломне упал беспилотник. Экстренные службы выехали на место падения БПЛА в лесном массиве», — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте падения обнаружены обломки беспилотника: крыло и двигатель.

Ранее украинские беспилотники атаковали Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака была террористическим актом с целью покушения на российского лидера Владимира Путина.

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В Московской области в Коломне упал БПЛА в лесном массиве. Об этом пишет telegram-канал 112. «В Коломне упал беспилотник. Экстренные службы выехали на место падения БПЛА в лесном массиве», — говорится в сообщении. Уточняется, что на месте падения обнаружены обломки беспилотника: крыло и двигатель. Ранее украинские беспилотники атаковали Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака была террористическим актом с целью покушения на российского лидера Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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