Читатели Die Welt застыдили Бербок за попытку настроить страны против России

13 мая 2023 в 04:33 Размер текста - 17 +

Читатели Die Welt осудили Анналену Бербок за антироссийские высказывания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели издания Die Welt резко отреагировали на высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала поставки оружия в Россию преступлением. Такую позицию она высказала в отношении Китая и Южной Африки на неформальном саммите глав МИД ЕС в Стокгольме. «На встрече глав МИД ЕС в Стокгольме министр иностранных дел Германии Бербок высказалась особенно жестко против стран, которые хотели бы поставлять оружие России. Как быть с теми, кто поставляет оружие Украине, она не уточнила», — сообщает Die Welt . В комментариях читатели не оценили заявление Бербок. «Германия с ее нынешним МИДом уж точно не должна пытаться менять политику других стран», — сообщила Kat. «Наша министр иностранных дел грозит Китаю и еще многим странам пальчиком. А Китай и Россия это игнорируют и показывают себя „неисправимыми“. И что же нам со всем этим делать? Наложить экономические санкции? Вы это уже проделали с Россией, и у вас не получилось. Послать к ним бундесвер? Не смешите меня…», — написал Ralf Urban Buhler. «Это была ошибка — позволить представлять нашу страну необразованной, неопытной, да еще и просто неумной дамочке…» — осудил сообщение министра Jorg N. Германия расценила поставки оружия в Россию, как участие в украинском конфликте, сообщает 360. URA.RU сообщало, что ранее китайский представитель МИД Ван Вэньбинь в беседе с Бербок заявил, что единственным способом урегулировать украинский конфликт являются мирные переговоры. Власти ФРГ поставляют оружие на Украину, так, в апреле были поставлены системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что без поставок западного оружия Украина прекратит свое существование. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели издания Die Welt резко отреагировали на высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала поставки оружия в Россию преступлением. Такую позицию она высказала в отношении Китая и Южной Африки на неформальном саммите глав МИД ЕС в Стокгольме. «На встрече глав МИД ЕС в Стокгольме министр иностранных дел Германии Бербок высказалась особенно жестко против стран, которые хотели бы поставлять оружие России. Как быть с теми, кто поставляет оружие Украине, она не уточнила», — сообщает Die Welt. В комментариях читатели не оценили заявление Бербок. «Германия с ее нынешним МИДом уж точно не должна пытаться менять политику других стран», — сообщила Kat. «Наша министр иностранных дел грозит Китаю и еще многим странам пальчиком. А Китай и Россия это игнорируют и показывают себя „неисправимыми“. И что же нам со всем этим делать? Наложить экономические санкции? Вы это уже проделали с Россией, и у вас не получилось. Послать к ним бундесвер? Не смешите меня…», — написал Ralf Urban Buhler. «Это была ошибка — позволить представлять нашу страну необразованной, неопытной, да еще и просто неумной дамочке…» — осудил сообщение министра Jorg N. Германия расценила поставки оружия в Россию, как участие в украинском конфликте, сообщает 360. URA.RU сообщало, что ранее китайский представитель МИД Ван Вэньбинь в беседе с Бербок заявил, что единственным способом урегулировать украинский конфликт являются мирные переговоры. Власти ФРГ поставляют оружие на Украину, так, в апреле были поставлены системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что без поставок западного оружия Украина прекратит свое существование.