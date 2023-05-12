Читатели Die Welt застыдили Бербок за попытку настроить страны против России

Читатели издания Die Welt резко отреагировали на высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок, которая назвала поставки оружия в Россию преступлением. Такую позицию она высказала в отношении Китая и Южной Африки на неформальном саммите глав МИД ЕС в Стокгольме.
«На встрече глав МИД ЕС в Стокгольме министр иностранных дел Германии Бербок высказалась особенно жестко против стран, которые хотели бы поставлять оружие России. Как быть с теми, кто поставляет оружие Украине, она не уточнила», — сообщает
В комментариях читатели не оценили заявление Бербок. «Германия с ее нынешним МИДом уж точно не должна пытаться менять политику других стран», — сообщила Kat. «Наша министр иностранных дел грозит Китаю и еще многим странам пальчиком. А Китай и Россия это игнорируют и показывают себя „неисправимыми“. И что же нам со всем этим делать? Наложить экономические санкции? Вы это уже проделали с Россией, и у вас не получилось. Послать к ним бундесвер? Не смешите меня…», — написал Ralf Urban Buhler. «Это была ошибка — позволить представлять нашу страну необразованной, неопытной, да еще и просто неумной дамочке…» — осудил сообщение министра Jorg N.
Германия расценила поставки оружия в Россию, как участие в украинском конфликте, сообщает 360. URA.RU сообщало, что ранее китайский представитель МИД Ван Вэньбинь в беседе с Бербок заявил, что единственным способом урегулировать украинский конфликт являются мирные переговоры. Власти ФРГ поставляют оружие на Украину, так, в апреле были поставлены системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что без поставок западного оружия Украина прекратит свое существование.
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