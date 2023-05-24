Кремль отреагировал на информацию в СМИ о подготовке Польши к перевороту в Беларуси

Песков: Россия обеспечит безопасность Беларуси в случае угрозы со стороны Польши

24 мая 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать в случае нападения на Беларусь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польша находится в истериках русофобии и является недружественной страной. Так на информацию в польских СМИ о возможном готовящемся перевороте в Беларуси отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия обязалась обеспечивать безопасность страны. «Польша — враждебное государство, они находятся в истериках русофобии», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Пресс-секретарь отметил, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, поэтому в случае атаки на дружественную страну будет ей помогать. Ранее в польских СМИ появилась информация о возможном готовящемся вооруженном перевороте в Беларуси. Об этом, в частности, сообщал и бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. Он отмечал, что польские власти готовятся к вооруженному восстанию в стране, в ходе которого они будут оказывать поддержку войскам, выступающим против Лукашенко.

Польша находится в истериках русофобии и является недружественной страной. Так на информацию в польских СМИ о возможном готовящемся перевороте в Беларуси отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия обязалась обеспечивать безопасность страны. «Польша — враждебное государство, они находятся в истериках русофобии», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Пресс-секретарь отметил, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Беларуси, поэтому в случае атаки на дружественную страну будет ей помогать. Ранее в польских СМИ появилась информация о возможном готовящемся вооруженном перевороте в Беларуси. Об этом, в частности, сообщал и бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. Он отмечал, что польские власти готовятся к вооруженному восстанию в стране, в ходе которого они будут оказывать поддержку войскам, выступающим против Лукашенко.