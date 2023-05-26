Британский маршал Уигстон назвал российские ВВС и ВМФ угрозой для НАТО и Лондона

27 мая 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Российские ВВС представляют угрозу для НАТО и Британии, сказал Майкл Уигстон Фото: Сергей Русанов © URA.RU Военно-воздушные силы (ВВС) России, а также ее флот являются угрозой для Великобритании и всей НАТО. Об этом заявил глава британских ВВС, главный маршал авиации Майкл Уигстон. «Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО. Это то, на чем мы должны сосредоточить наше внимание», — сказал Майкл Уигстон изданию The Telegraph. Ранее обозреватель Крис Плезанс писал об угрозе для Великобритании, которую представляют российские подлодки. По его словам, «Россия может нацелиться на британские энергетические кабели». Также сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес говорил, что если флот РФ повредит линии электропередач страны, то вся Великобритания будет «парализована».

Военно-воздушные силы (ВВС) России, а также ее флот являются угрозой для Великобритании и всей НАТО. Об этом заявил глава британских ВВС, главный маршал авиации Майкл Уигстон. «Российские военно-воздушные силы, надводный флот и подводные лодки представляют угрозу для Великобритании и НАТО. Это то, на чем мы должны сосредоточить наше внимание», — сказал Майкл Уигстон изданию The Telegraph. Ранее обозреватель Крис Плезанс писал об угрозе для Великобритании, которую представляют российские подлодки. По его словам, «Россия может нацелиться на британские энергетические кабели». Также сотрудник аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Райан Менезес говорил, что если флот РФ повредит линии электропередач страны, то вся Великобритания будет «парализована».