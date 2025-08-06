США неожиданно высказались о завершении украинского конфликта

Постпред США счел, что украинский конфликт закончится не на поле боя
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В США считают, что украинский конфликт не завершится на поле боя
В США считают, что украинский конфликт не завершится на поле боя Фото:

Конфликт на Украине не может быть завершен с помощью силы, заявили в администрации США. Об этом сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.

«Слишком много людей продолжают гибнуть каждую неделю на поле боя в конфликте, который не будет завершен военными средствами», — отметил Уитакер. Он подчеркнул, что Вашингтон считает невозможным достижение устойчивого мира исключительно путем вооруженного противостояния.

Ранее Уитэкер заявил, что администрация США рассматривает различные пути для содействия мирному процессу и поддерживает инициативы, направленные на запуск переговоров между сторонами конфликта. По его словам, окончательное урегулирование возможно лишь в случае компромисса, который устроит все заинтересованные стороны.

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Конфликт на Украине не может быть завершен с помощью силы, заявили в администрации США. Об этом сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax. «Слишком много людей продолжают гибнуть каждую неделю на поле боя в конфликте, который не будет завершен военными средствами», — отметил Уитакер. Он подчеркнул, что Вашингтон считает невозможным достижение устойчивого мира исключительно путем вооруженного противостояния. Ранее Уитэкер заявил, что администрация США рассматривает различные пути для содействия мирному процессу и поддерживает инициативы, направленные на запуск переговоров между сторонами конфликта. По его словам, окончательное урегулирование возможно лишь в случае компромисса, который устроит все заинтересованные стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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