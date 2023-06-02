Глава Пентагона раскрыл, будут ли США создавать новую НАТО в Азии

Глава Пентагона Остин: в США не планируют создать НАТО в АТР

03 июня 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

В АТР не будет создан военный блок подобный НАТО, отметил Ллойд Остин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США не планируют создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) новый военный блок подобный НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. «Скажу вам прежде всего, что мы не пытаемся создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океанов», — заявил Ллойд Остин, отвечая на вопрос журналистов о характере АТР в регионе. Трансляция встречи ввелась на официальном сайте Пентагона . Остин отметил, что у европейских лидеров есть интерес к АТР. По словам главы Пентагона, он носит не только военный характер. На той же конференции Остин заявил, что конфликт в Тайваньском регионе будет катастрофой. По его словам, такое развитие событий нанесет ущерб коммерческим морским и глобальным путям поставок. Если США будут агрессивны в АТР, то Россия может отказаться от моратория на размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Он добавил, что нынешнее положение вещей оставляет сохранность моратория со стороны России хрупкой. В марте министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и Китая. По его словам, США продолжают создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США не планируют создавать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) новый военный блок подобный НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре. «Скажу вам прежде всего, что мы не пытаемся создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океанов», — заявил Ллойд Остин, отвечая на вопрос журналистов о характере АТР в регионе. Трансляция встречи ввелась на официальном сайте Пентагона. Остин отметил, что у европейских лидеров есть интерес к АТР. По словам главы Пентагона, он носит не только военный характер. На той же конференции Остин заявил, что конфликт в Тайваньском регионе будет катастрофой. По его словам, такое развитие событий нанесет ущерб коммерческим морским и глобальным путям поставок. Если США будут агрессивны в АТР, то Россия может отказаться от моратория на размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Он добавил, что нынешнее положение вещей оставляет сохранность моратория со стороны России хрупкой. В марте министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и Китая. По его словам, США продолжают создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе, передает «Национальная служба новостей».