Путин распорядился сделать доступными азиатские страны 14 марта 2023 в 20:28 Размер текста - 17 + Владимир Путин призвал расширить транзитный коридор с партнерами в АТР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин призвал упростить транзитные транспортные перевозки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом глава российского государства рассказал на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в Улан-Удэ. «В целом нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнерами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Также он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры, которое позволит российским городам активно включиться в экономическую жизнь страны в целом. По его мнению, это позволит выстраивать связи с регионами. Ранее политолог, профессор Илдус Ярулин заявлял, что для выстраивания антизападного блока России нужны союзники в Азии. По его словам, Китай — хороший претендент на эту роль. Президент РФ Владимир Путин призвал упростить транзитные транспортные перевозки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом глава российского государства рассказал на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в Улан-Удэ. «В целом нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнерами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Также он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры, которое позволит российским городам активно включиться в экономическую жизнь страны в целом. По его мнению, это позволит выстраивать связи с регионами. Ранее политолог, профессор Илдус Ярулин заявлял, что для выстраивания антизападного блока России нужны союзники в Азии. По его словам, Китай — хороший претендент на эту роль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям