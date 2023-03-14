Путин распорядился сделать доступными азиатские страны

Президент РФ Владимир Путин призвал упростить транзитные транспортные перевозки грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом глава российского государства рассказал на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов в Улан-Удэ.
«В целом нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнерами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом, и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Также он подчеркнул необходимость развития инфраструктуры, которое позволит российским городам активно включиться в экономическую жизнь страны в целом. По его мнению, это позволит выстраивать связи с регионами.
Ранее политолог, профессор Илдус Ярулин заявлял, что для выстраивания антизападного блока России нужны союзники в Азии. По его словам, Китай — хороший претендент на эту роль.
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