Гладков заявил о контузии ребенка при обстреле Белгородской области ВСУ 05 июня 2023 в 22:58 Размер текста - 17 + Пострадавшего мальчика доставили в больницу, заявил Вячеслав Гладков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В ходе обстрела села Глотово в Белгородской области 14-летний мальчик получил контузию. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Глотово есть один пострадавший от обстрела ВСУ. 14-летний мальчик получил контузию», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он добавил, что мальчик во время обстрела находился на улице. В данный момент пострадавшего доставляют в детскую областную больницу из районной ЦРБ, где ему была оказана первая медицинская помощь. Ранее Вячеслав Гладков поделился информацией о том, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отбила атаку украинских боевиков на Белгород. В то же время Вооруженные силы Украины начали обстрел села Муром в Шебекинском районе Белгородской области. В ходе обстрела села Глотово в Белгородской области 14-летний мальчик получил контузию. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Глотово есть один пострадавший от обстрела ВСУ. 14-летний мальчик получил контузию», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мальчик во время обстрела находился на улице. В данный момент пострадавшего доставляют в детскую областную больницу из районной ЦРБ, где ему была оказана первая медицинская помощь. Ранее Вячеслав Гладков поделился информацией о том, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отбила атаку украинских боевиков на Белгород. В то же время Вооруженные силы Украины начали обстрел села Муром в Шебекинском районе Белгородской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям