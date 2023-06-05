Гладков заявил о контузии ребенка при обстреле Белгородской области ВСУ

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, реанимация, машина скорой помощи, скорая помошь
Пострадавшего мальчика доставили в больницу, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В ходе обстрела села Глотово в Белгородской области 14-летний мальчик получил контузию. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Глотово есть один пострадавший от обстрела ВСУ. 14-летний мальчик получил контузию», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мальчик во время обстрела находился на улице. В данный момент пострадавшего доставляют в детскую областную больницу из районной ЦРБ, где ему была оказана первая медицинская помощь.

Ранее Вячеслав Гладков поделился информацией о том, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отбила атаку украинских боевиков на Белгород. В то же время Вооруженные силы Украины начали обстрел села Муром в Шебекинском районе Белгородской области.

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В ходе обстрела села Глотово в Белгородской области 14-летний мальчик получил контузию. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Глотово есть один пострадавший от обстрела ВСУ. 14-летний мальчик получил контузию», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что мальчик во время обстрела находился на улице. В данный момент пострадавшего доставляют в детскую областную больницу из районной ЦРБ, где ему была оказана первая медицинская помощь. Ранее Вячеслав Гладков поделился информацией о том, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отбила атаку украинских боевиков на Белгород. В то же время Вооруженные силы Украины начали обстрел села Муром в Шебекинском районе Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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