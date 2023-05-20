20 мая 2023

Журналист Гюнтер пристыдил премьера Канады Трюдо из-за нелепой позы

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Европейские политики. stock, stock, Джастин Трюдо
Трюдо широко расставил ноги, пытаясь, сравняться в росте с Ким Джин Пе, заявил журналист Фото:

Кадры, на которых премьер-министр Канады Джастин Трюдо широко расставил ноги, пытаясь сравняться в росте с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пе, является клоунадой. Так выразил свое мнение о поведении Трюда канадский журналист Лорн Гюнтер.

«Серьезно, когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене? Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу», — написал журналист в материале издания Toronto Sun.

Ранее Трюдо заявил о продолжении поддержки украинской стороны Канадой. Он отметил, что украинцы борются за свою землю, свой суверенитет, свой язык, пишет «Царьград». На это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Трюдо этими словами подставил самого себя. Также Трюдо заявлял, что СВО на Украине является причиной инфляции в Канаде.

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Кадры, на которых премьер-министр Канады Джастин Трюдо широко расставил ноги, пытаясь сравняться в росте с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пе, является клоунадой. Так выразил свое мнение о поведении Трюда канадский журналист Лорн Гюнтер. «Серьезно, когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене? Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу», — написал журналист в материале издания Toronto Sun. Ранее Трюдо заявил о продолжении поддержки украинской стороны Канадой. Он отметил, что украинцы борются за свою землю, свой суверенитет, свой язык, пишет «Царьград». На это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Трюдо этими словами подставил самого себя. Также Трюдо заявлял, что СВО на Украине является причиной инфляции в Канаде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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