Журналист Гюнтер пристыдил премьера Канады Трюдо из-за нелепой позы

21 мая 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

Трюдо широко расставил ноги, пытаясь, сравняться в росте с Ким Джин Пе, заявил журналист Фото: Официальный сайт Европарламента Кадры, на которых премьер-министр Канады Джастин Трюдо широко расставил ноги, пытаясь сравняться в росте с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пе, является клоунадой. Так выразил свое мнение о поведении Трюда канадский журналист Лорн Гюнтер. «Серьезно, когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене? Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу», — написал журналист в материале издания Toronto Sun. Ранее Трюдо заявил о продолжении поддержки украинской стороны Канадой. Он отметил, что украинцы борются за свою землю, свой суверенитет, свой язык, пишет «Царьград». На это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Трюдо этими словами подставил самого себя. Также Трюдо заявлял, что СВО на Украине является причиной инфляции в Канаде.

Кадры, на которых премьер-министр Канады Джастин Трюдо широко расставил ноги, пытаясь сравняться в росте с председателем Нацсобрания Республики Корея Ким Джин Пе, является клоунадой. Так выразил свое мнение о поведении Трюда канадский журналист Лорн Гюнтер. «Серьезно, когда мы, канадцы, перестанем позволять нашему шуту премьер-министру представлять нас на международной арене? Являясь в лучшем случае интеллектуальным легковесом на родине, Джастин Трюдо становится клоуном, когда уезжает за границу», — написал журналист в материале издания Toronto Sun. Ранее Трюдо заявил о продолжении поддержки украинской стороны Канадой. Он отметил, что украинцы борются за свою землю, свой суверенитет, свой язык, пишет «Царьград». На это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Трюдо этими словами подставил самого себя. Также Трюдо заявлял, что СВО на Украине является причиной инфляции в Канаде.