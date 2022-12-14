Bloomberg: Канада готовит ограничения против взорванного «Северного потока»

Канада возобновит действие санкций в отношении турбин для «Северного потока»

15 декабря 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Премьер Канады Джастин Трюдо намерен восстановить санкции в отношении деталей для трубопроводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада восстановит санкции против газопровода «Северный поток», власти Германии и Украины осведомлены о таких планах. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Правительство премьер-министра Джастина Трюдо отменит отказ, который освободил турбины газопровода „Северный поток“ от канадских санкций в отношении российской нефтегазовой промышленности», — сообщает агентство, ссылаясь на высокопоставленного правительственного чиновника. По словам источника, такое решение было доведено до сведения правительств Германии и Украины. Он предположил, что Канада об этом объявит в ближайшее время. В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из РФ, в Германии готовились принять экстренные меры. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако позже «недружественные» к РФ страны столкнулись с проблемами в энергетической и экономической сферах.

Канада восстановит санкции против газопровода «Северный поток», власти Германии и Украины осведомлены о таких планах. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Правительство премьер-министра Джастина Трюдо отменит отказ, который освободил турбины газопровода „Северный поток“ от канадских санкций в отношении российской нефтегазовой промышленности», — сообщает агентство, ссылаясь на высокопоставленного правительственного чиновника. По словам источника, такое решение было доведено до сведения правительств Германии и Украины. Он предположил, что Канада об этом объявит в ближайшее время. В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из РФ, в Германии готовились принять экстренные меры. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако позже «недружественные» к РФ страны столкнулись с проблемами в энергетической и экономической сферах.