14 декабря 2022

Bloomberg: Канада готовит ограничения против взорванного «Северного потока»

Канада возобновит действие санкций в отношении турбин для «Северного потока»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Премьер Канады Джастин Трюдо намерен восстановить санкции в отношении деталей для трубопроводов Фото:
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Канада восстановит санкции против газопровода «Северный поток», власти Германии и Украины осведомлены о таких планах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Правительство премьер-министра Джастина Трюдо отменит отказ, который освободил турбины газопровода „Северный поток“ от канадских санкций в отношении российской нефтегазовой промышленности», — сообщает агентство, ссылаясь на высокопоставленного правительственного чиновника. По словам источника, такое решение было доведено до сведения правительств Германии и Украины. Он предположил, что Канада об этом объявит в ближайшее время.

В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из РФ, в Германии готовились принять экстренные меры. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако позже «недружественные» к РФ страны столкнулись с проблемами в энергетической и экономической сферах.

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Канада восстановит санкции против газопровода «Северный поток», власти Германии и Украины осведомлены о таких планах. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Правительство премьер-министра Джастина Трюдо отменит отказ, который освободил турбины газопровода „Северный поток“ от канадских санкций в отношении российской нефтегазовой промышленности», — сообщает агентство, ссылаясь на высокопоставленного правительственного чиновника. По словам источника, такое решение было доведено до сведения правительств Германии и Украины. Он предположил, что Канада об этом объявит в ближайшее время. В конце сентября на «Северных потоках» произошли аварии. Президент России Владимир Путин назвал это терактом. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказывал опасения о полном прекращении поставок газа из РФ, в Германии готовились принять экстренные меры. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по демилитаризации Украины. Однако позже «недружественные» к РФ страны столкнулись с проблемами в энергетической и экономической сферах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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