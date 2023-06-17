Политолог назвал подарок, который Россия сделала другим странам

Политолог Светов: Россия освободила бывшие колониальные страны из упряжки Запада

Владимир Путин поддерживает близкие контакты с лидерами бывших колониальных стран, заявил Юрий Светов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия дала возможность бывшим колониальным странам стать независимыми от Запада. Об этом рассказал политолог Юрий Светов.

«Cейчас эти государства (которые ранее были колониями Запада — прим. URA.RU) видят, что, солидаризируясь с Российской Федерацией, они могут высвободиться из этой упряжки, в которую их по-прежнему пытаются засунуть», — рассказал Светов в эфире радио Sputnik. Он добавил, что сейчас наступает конец эпохи неоколониализма. По словам Светова, доказательством этому являются близкие контакты президента РФ Владимира Путина с лидерами стран, которые раньше были колониями.

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