Песков высказался о введении наград за взятие Бахмута

Решений о введении новых боевых орденов за взятие Бахмута не было
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Решений о введении новых боевых орденов и медалей за взятие Бахмута (Артемовска) пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Пока таких решений не было», — сказал Песков, комментируя вопросы журналистов о появлении новых орденов, как в годы Великой Отечественной войны после «рубежных побед». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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