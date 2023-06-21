Песков высказался о введении наград за взятие Бахмута

Песков: решений о новых боевых орденах и медалях за взятие Бахмута не было
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Прибытие президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Кремль. Москва, песков дмитрий
Решений о введении новых боевых орденов за взятие Бахмута не было Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решений о введении новых боевых орденов и медалей за взятие Бахмута (Артемовска) пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Пока таких решений не было», — сказал Песков, комментируя вопросы журналистов о появлении новых орденов, как в годы Великой Отечественной войны после «рубежных побед». Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Решений о введении новых боевых орденов и медалей за взятие Бахмута (Артемовска) пока не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Пока таких решений не было», — сказал Песков, комментируя вопросы журналистов о появлении новых орденов, как в годы Великой Отечественной войны после «рубежных побед». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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