Пушилин оценил заявления о присутствии ВСУ в Артемовске

Пушилин: в Артемовске нет ни одного украинского бойца

08 июня 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

ВС РФ полностью контролируют Артемовск, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Артемовске (Бахмуте) нет украинских бойцов. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Так он развеял миф о том, что на территории города находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ). Пушилин отметил, что вся территория находится под контролем ВС РФ. «Украинский режим продолжает еще демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем. <…> Это не так», — рассказал Пушилин. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что в городе нет ни одного «украинского преступника» и военных. Артемовск находится под контролем ВС РФ, уточнил он. Российские бойцы пресекают любые попытки Киева улучшить позиции под городом. По словам Пушилина, Украина вводит население в заблуждение, сообщая, что в Артемовске до сих пор есть ВСУ. Ранее Минобороны Украины заявило о якобы существующих успехах на бахмутском направлении. По словам замминистра обороны Анны Маляр, ситуация в городе «стабильная», пишет «Царьград». Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ потеряли контроль над городом, передает телеканал 360.

В Артемовске (Бахмуте) нет украинских бойцов. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Так он развеял миф о том, что на территории города находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ). Пушилин отметил, что вся территория находится под контролем ВС РФ. «Украинский режим продолжает еще демонстрировать, что город хоть в какой-то части, но под их контролем. <…> Это не так», — рассказал Пушилин. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что в городе нет ни одного «украинского преступника» и военных. Артемовск находится под контролем ВС РФ, уточнил он. Российские бойцы пресекают любые попытки Киева улучшить позиции под городом. По словам Пушилина, Украина вводит население в заблуждение, сообщая, что в Артемовске до сих пор есть ВСУ. Ранее Минобороны Украины заявило о якобы существующих успехах на бахмутском направлении. По словам замминистра обороны Анны Маляр, ситуация в городе «стабильная», пишет «Царьград». Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ потеряли контроль над городом, передает телеканал 360.