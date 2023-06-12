Путин назвал героем каждого участника спецоперации

Каждый участник спецоперации на Украине — герой. Это сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале Вишневского.
«По большому счету каждый из вас герой. [Это касается] всех без исключения. В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.
Путин приехал в госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации, в День России. Президент вручил им награды и пообщался с военнослужащими. Он подчеркнул, что такие люди нужны стране и предложил участникам СВО пройти военное обучение.
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