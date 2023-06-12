Путин назвал героем каждого участника спецоперации

12 июня 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Все участники СВО — герои, уверен Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждый участник спецоперации на Украине — герой. Это сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале Вишневского. «По большому счету каждый из вас герой. [Это касается] всех без исключения. В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости. Путин приехал в госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации, в День России. Президент вручил им награды и пообщался с военнослужащими. Он подчеркнул, что такие люди нужны стране и предложил участникам СВО пройти военное обучение.

Каждый участник спецоперации на Украине — герой. Это сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале Вишневского. «По большому счету каждый из вас герой. [Это касается] всех без исключения. В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости. Путин приехал в госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации, в День России. Президент вручил им награды и пообщался с военнослужащими. Он подчеркнул, что такие люди нужны стране и предложил участникам СВО пройти военное обучение.