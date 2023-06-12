Путин назвал героем каждого участника спецоперации

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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные, сво, специальная военная операция
Все участники СВО — герои, уверен Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Каждый участник спецоперации на Украине — герой. Это сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале Вишневского.

«По большому счету каждый из вас герой. [Это касается] всех без исключения. В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Путин приехал в госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации, в День России. Президент вручил им награды и пообщался с военнослужащими. Он подчеркнул, что такие люди нужны стране и предложил участникам СВО пройти военное обучение.

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Каждый участник спецоперации на Украине — герой. Это сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале Вишневского. «По большому счету каждый из вас герой. [Это касается] всех без исключения. В глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости. Путин приехал в госпиталь, где проходят лечение участники спецоперации, в День России. Президент вручил им награды и пообщался с военнослужащими. Он подчеркнул, что такие люди нужны стране и предложил участникам СВО пройти военное обучение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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