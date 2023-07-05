Newsweek: Зеленский не имеет полного контроля над ВСУ

05 июля 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не контролирует ВСУ, пишет Newsweek Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Президент Украины Владимир Зеленский не имеет полного контроля над вооруженными силами своей страны. С таким мнением выступил представитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На его слова ссылается автор Newsweek. В качестве подтверждения своих слов, неназванный источник из ЦРУ приводит ситуацию с подрывом Крымского моста 8 октября 2022 года. «ЦРУ с атакой на Крымский мост узнало, что [Владимир] Зеленский либо не имел полного контроля над своими вооруженными силами, либо не хотел знать об определенных действиях», — пишет Уильям Аркин в материале для Newsweek, ссылаясь на слова представителя разведки США. Также представитель управления отмечает, что ЦРУ не было в курсе о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подрыву Крымского моста. ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября 2022 года. Взрыв повредил автомобильное и железнодорожное полотно. Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Украину, назвав произошедшее терактом. Российский президент наградил строителей почетными грамотами за восстановление моста, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет полного контроля над вооруженными силами своей страны. С таким мнением выступил представитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На его слова ссылается автор Newsweek. В качестве подтверждения своих слов, неназванный источник из ЦРУ приводит ситуацию с подрывом Крымского моста 8 октября 2022 года. «ЦРУ с атакой на Крымский мост узнало, что [Владимир] Зеленский либо не имел полного контроля над своими вооруженными силами, либо не хотел знать об определенных действиях», — пишет Уильям Аркин в материале для Newsweek, ссылаясь на слова представителя разведки США. Также представитель управления отмечает, что ЦРУ не было в курсе о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подрыву Крымского моста. ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября 2022 года. Взрыв повредил автомобильное и железнодорожное полотно. Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Украину, назвав произошедшее терактом. Российский президент наградил строителей почетными грамотами за восстановление моста, передает телеканал 360.