Глава офиса Зеленского предупредил о подготовке к подрыву ЗАЭС

05 июля 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Подрыв этих устройств не может повредить энергоблоки, заявил Подоляк Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС размещены предметы, подобные взрывным устройствам. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, их подрыв не может повредить энергоблоки. «По оперативной информации, сегодня на кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам. Их подрыв не может повредить энергоблоки», — передает слова Подоляка РБК Украина. Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что в ночь на 5 июля Киев собирается атаковать Запорожскую АЭС. Для этого будут использованы беспилотники-камикадзе и высокоточное оружие, передает телеканал 360. После этого заявления на Украине выпустили рекомендации для населения на случай взрыва на станции.

На кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС размещены предметы, подобные взрывным устройствам. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, их подрыв не может повредить энергоблоки. «По оперативной информации, сегодня на кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, подобные взрывным устройствам. Их подрыв не может повредить энергоблоки», — передает слова Подоляка РБК Украина. Ранее советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что в ночь на 5 июля Киев собирается атаковать Запорожскую АЭС. Для этого будут использованы беспилотники-камикадзе и высокоточное оружие, передает телеканал 360. После этого заявления на Украине выпустили рекомендации для населения на случай взрыва на станции.