Финляндия закрывает генконсульство РФ 19 июля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 + Финляндия назвала закрытие генконсульства РФ ответной мерой на высылку финских дипломатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Финляндия отзывает согласие на работу генконсульства РФ в Турку. Об этом сообщили в канцелярии финского президента. «Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности приняли решение о том, что в качестве ответной меры Финляндия с 2023.1.10 отзывает лицензию на деятельность Генерального консульства России в Турку. МИД проинформировал об этом российского посла», — говорится в сообщении канцелярии финского президента. Власти Финляндии назвали такую меру ответной. Ранее президент страны заявил о подготовке жесткого ответа на депортацию своих послов из России. Финляндия отзывает согласие на работу генконсульства РФ в Турку. Об этом сообщили в канцелярии финского президента. «Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности приняли решение о том, что в качестве ответной меры Финляндия с 2023.1.10 отзывает лицензию на деятельность Генерального консульства России в Турку. МИД проинформировал об этом российского посла», — говорится в сообщении канцелярии финского президента. Власти Финляндии назвали такую меру ответной. Ранее президент страны заявил о подготовке жесткого ответа на депортацию своих послов из России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям