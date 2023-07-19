Финляндия закрывает генконсульство РФ

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Финляндия назвала закрытие генконсульства РФ ответной мерой на высылку финских дипломатов Фото:

Финляндия отзывает согласие на работу генконсульства РФ в Турку. Об этом сообщили в канцелярии финского президента.

«Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности приняли решение о том, что в качестве ответной меры Финляндия с 2023.1.10 отзывает лицензию на деятельность Генерального консульства России в Турку. МИД проинформировал об этом российского посла», — говорится в сообщении канцелярии финского президента.

Власти Финляндии назвали такую меру ответной. Ранее президент страны заявил о подготовке жесткого ответа на депортацию своих послов из России.

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Финляндия отзывает согласие на работу генконсульства РФ в Турку. Об этом сообщили в канцелярии финского президента. «Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности приняли решение о том, что в качестве ответной меры Финляндия с 2023.1.10 отзывает лицензию на деятельность Генерального консульства России в Турку. МИД проинформировал об этом российского посла», — говорится в сообщении канцелярии финского президента. Власти Финляндии назвали такую меру ответной. Ранее президент страны заявил о подготовке жесткого ответа на депортацию своих послов из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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