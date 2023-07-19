Финляндия закрывает генконсульство РФ

Финляндия назвала закрытие генконсульства РФ ответной мерой на высылку финских дипломатов
Финляндия отзывает согласие на работу генконсульства РФ в Турку. Об этом сообщили в канцелярии финского президента.
«Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности приняли решение о том, что в качестве ответной меры Финляндия с 2023.1.10 отзывает лицензию на деятельность Генерального консульства России в Турку. МИД проинформировал об этом российского посла», — говорится в сообщении
Власти Финляндии назвали такую меру ответной. Ранее президент страны заявил о подготовке жесткого ответа на депортацию своих послов из России.
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