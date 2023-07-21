В Кремле отказались комментировать продление призывного возраста

Песков: по вопросам повышения призывного возраста нужно обращаться в Госдуму или Минобороны
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© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков призвал обращаться в Минобороны по вопросам повышения призывного возраста Фото:

Вопросы о повышении призывного возраста в России следует обращаться в Госдуму или Минобороны РФ. В Кремле ничего не могут сказать по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«На этой стадии давайте обращаться с вопросами в Госдуму и Минобороны. <…> Я ничего не могу сказать по этой теме», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Вопросы о повышении призывного возраста в России следует обращаться в Госдуму или Минобороны РФ. В Кремле ничего не могут сказать по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «На этой стадии давайте обращаться с вопросами в Госдуму и Минобороны. <…> Я ничего не могу сказать по этой теме», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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