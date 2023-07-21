В Кремле отказались комментировать продление призывного возраста

Дмитрий Песков призвал обращаться в Минобороны по вопросам повышения призывного возраста
Вопросы о повышении призывного возраста в России следует обращаться в Госдуму или Минобороны РФ. В Кремле ничего не могут сказать по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«На этой стадии давайте обращаться с вопросами в Госдуму и Минобороны. <…> Я ничего не могу сказать по этой теме», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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