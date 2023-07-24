Американский военкор: ВСУ готовятся к наступлению в «серой зоне»

25 июля 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

ВСУ ожидают сигнала к переходу в атаку сквозь «серую зону», пишет Джейсон Беллини Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ожидают момента, когда смогут начать наступление и перейти к активным действиям в «серой зоне» — ничейной земля между украинской и российской армиями. Об этом пишет американский военный корреспондент Джейсон Беллини. «Украинские войска ждут перехода в контрнаступление в „серой зоне“», — написал Беллини в материале для издания Scripps News . Автор добавил, что на границе между украинской и российской армиями существует ничейная земля. Солдаты со стороны обеих сторон следят друг за другом, используя беспилотники, и готовятся к возможному нападению. Подразделения Украины также находится в постоянной боевой готовности, готовясь к возможному штурму через «серую зону» со стороны российских войск. Они ожидают, пока саперы ВСУ предварительно обезопасят путь, поскольку единственный способ пройти мимо «серой зоны» — это пройти через минное поле. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские войска, начав контрнаступление, не смогли продвинуться за пределы «серой зоны» на линии фронта. ВСУ не смогли прорвать первую линию обороны и продолжают отражать атаки противника на трех участках запорожского фронта.

ВСУ ожидают момента, когда смогут начать наступление и перейти к активным действиям в «серой зоне» — ничейной земля между украинской и российской армиями. Об этом пишет американский военный корреспондент Джейсон Беллини. «Украинские войска ждут перехода в контрнаступление в „серой зоне“», — написал Беллини в материале для издания Scripps News. Автор добавил, что на границе между украинской и российской армиями существует ничейная земля. Солдаты со стороны обеих сторон следят друг за другом, используя беспилотники, и готовятся к возможному нападению. Подразделения Украины также находится в постоянной боевой готовности, готовясь к возможному штурму через «серую зону» со стороны российских войск. Они ожидают, пока саперы ВСУ предварительно обезопасят путь, поскольку единственный способ пройти мимо «серой зоны» — это пройти через минное поле. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские войска, начав контрнаступление, не смогли продвинуться за пределы «серой зоны» на линии фронта. ВСУ не смогли прорвать первую линию обороны и продолжают отражать атаки противника на трех участках запорожского фронта.