24 июля 2023

Американский военкор: ВСУ готовятся к наступлению в «серой зоне»

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ ожидают сигнала к переходу в атаку сквозь «серую зону», пишет Джейсон Беллини Фото:
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ВСУ ожидают момента, когда смогут начать наступление и перейти к активным действиям в «серой зоне» — ничейной земля между украинской и российской армиями. Об этом пишет американский военный корреспондент Джейсон Беллини.

«Украинские войска ждут перехода в контрнаступление в „серой зоне“», — написал Беллини в материале для издания Scripps News. Автор добавил, что на границе между украинской и российской армиями существует ничейная земля. Солдаты со стороны обеих сторон следят друг за другом, используя беспилотники, и готовятся к возможному нападению.

Подразделения Украины также находится в постоянной боевой готовности, готовясь к возможному штурму через «серую зону» со стороны российских войск. Они ожидают, пока саперы ВСУ предварительно обезопасят путь, поскольку единственный способ пройти мимо «серой зоны» — это пройти через минное поле.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские войска, начав контрнаступление, не смогли продвинуться за пределы «серой зоны» на линии фронта. ВСУ не смогли прорвать первую линию обороны и продолжают отражать атаки противника на трех участках запорожского фронта.

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ВСУ ожидают момента, когда смогут начать наступление и перейти к активным действиям в «серой зоне» — ничейной земля между украинской и российской армиями. Об этом пишет американский военный корреспондент Джейсон Беллини. «Украинские войска ждут перехода в контрнаступление в „серой зоне“», — написал Беллини в материале для издания Scripps News. Автор добавил, что на границе между украинской и российской армиями существует ничейная земля. Солдаты со стороны обеих сторон следят друг за другом, используя беспилотники, и готовятся к возможному нападению. Подразделения Украины также находится в постоянной боевой готовности, готовясь к возможному штурму через «серую зону» со стороны российских войск. Они ожидают, пока саперы ВСУ предварительно обезопасят путь, поскольку единственный способ пройти мимо «серой зоны» — это пройти через минное поле. Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что украинские войска, начав контрнаступление, не смогли продвинуться за пределы «серой зоны» на линии фронта. ВСУ не смогли прорвать первую линию обороны и продолжают отражать атаки противника на трех участках запорожского фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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