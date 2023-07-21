Картаполов высказался об увеличении продолжительности срочной службы

Картаполов: в России незачем продлевать срок службы в армии

21 июля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Военнослужащий может освоить боевую подготовку за полгода, уверен Андрей Картаполов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продолжительность срочной службы по призыву не претерпит изменений и будет длиться один год. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости», — сказал Андрей Картаполов во время общения с прессой. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, боевая подготовка в Вооруженных силах (ВС) России спланирована так, что освоить ее можно за полгода. Он заявил, что военнослужащий в первую половину службы получает учетную специальность, а оставшееся время совершенствует приобретенные умения. Ранее первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев в беседе с URA.RU заявил о необходимости увеличения срока службы по призыву. По его словам, если солдаты и матросы больше времени проводят в армии, тем более скоординировано будет подразделение.

Продолжительность срочной службы по призыву не претерпит изменений и будет длиться один год. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости», — сказал Андрей Картаполов во время общения с прессой. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, боевая подготовка в Вооруженных силах (ВС) России спланирована так, что освоить ее можно за полгода. Он заявил, что военнослужащий в первую половину службы получает учетную специальность, а оставшееся время совершенствует приобретенные умения. Ранее первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев в беседе с URA.RU заявил о необходимости увеличения срока службы по призыву. По его словам, если солдаты и матросы больше времени проводят в армии, тем более скоординировано будет подразделение.