Картаполов высказался об увеличении продолжительности срочной службы

Продолжительность срочной службы по призыву не претерпит изменений и будет длиться один год. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости», — сказал Андрей Картаполов во время общения с прессой. Его слова приводит РИА Новости.
По словам депутата, боевая подготовка в Вооруженных силах (ВС) России спланирована так, что освоить ее можно за полгода. Он заявил, что военнослужащий в первую половину службы получает учетную специальность, а оставшееся время совершенствует приобретенные умения.
Ранее первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев в беседе с URA.RU заявил о необходимости увеличения срока службы по призыву. По его словам, если солдаты и матросы больше времени проводят в армии, тем более скоординировано будет подразделение.
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