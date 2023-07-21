Картаполов высказался об увеличении продолжительности срочной службы

Картаполов: в России незачем продлевать срок службы в армии
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Военнослужащий может освоить боевую подготовку за полгода, уверен Андрей Картаполов Фото:

Продолжительность срочной службы по призыву не претерпит изменений и будет длиться один год. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости», — сказал Андрей Картаполов во время общения с прессой. Его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, боевая подготовка в Вооруженных силах (ВС) России спланирована так, что освоить ее можно за полгода. Он заявил, что военнослужащий в первую половину службы получает учетную специальность, а оставшееся время совершенствует приобретенные умения.

Ранее первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев в беседе с URA.RU заявил о необходимости увеличения срока службы по призыву. По его словам, если солдаты и матросы больше времени проводят в армии, тем более скоординировано будет подразделение.

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Продолжительность срочной службы по призыву не претерпит изменений и будет длиться один год. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости», — сказал Андрей Картаполов во время общения с прессой. Его слова приводит РИА Новости. По словам депутата, боевая подготовка в Вооруженных силах (ВС) России спланирована так, что освоить ее можно за полгода. Он заявил, что военнослужащий в первую половину службы получает учетную специальность, а оставшееся время совершенствует приобретенные умения. Ранее первый зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлев в беседе с URA.RU заявил о необходимости увеличения срока службы по призыву. По его словам, если солдаты и матросы больше времени проводят в армии, тем более скоординировано будет подразделение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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