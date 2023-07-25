Mash: в Москве телохранитель звезд получил две пули в голову и выжил

25 июля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Телохранитель остался жив после двух огнестрельных ранений в голову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве возле клуба «Заварка» телохранитель политиков и звезд шоу-бизнеса по имени Артур получил два ранения в голову и выжил благодаря накаченной шее. Об этом написали в telegram-канале Mash. Артур заявил, что ввязался в конфликт, в ходе которого злоумышленники выстрелили в него из пистолета и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Porshe Panamera. «Они попали Артуру в голову. На место приехала скорая помощь и увезла его в больницу с очаговой травмой головного мозга. Со слов врачей, телохранителю повезло, „так как [у него] перекачена шея“», — говорится в материале telegram-канала. Уточняется, что правоохранители проводят поиск преступников. Также против них возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Стрелявшему в телохранителя может грозить до двух лет лишения свободы.

В Москве возле клуба «Заварка» телохранитель политиков и звезд шоу-бизнеса по имени Артур получил два ранения в голову и выжил благодаря накаченной шее. Об этом написали в telegram-канале Mash. Артур заявил, что ввязался в конфликт, в ходе которого злоумышленники выстрелили в него из пистолета и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Porshe Panamera. «Они попали Артуру в голову. На место приехала скорая помощь и увезла его в больницу с очаговой травмой головного мозга. Со слов врачей, телохранителю повезло, „так как [у него] перекачена шея“», — говорится в материале telegram-канала. Уточняется, что правоохранители проводят поиск преступников. Также против них возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Стрелявшему в телохранителя может грозить до двух лет лишения свободы.