Mash: в Москве телохранитель звезд получил две пули в голову и выжил

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Телохранитель остался жив после двух огнестрельных ранений в голову Фото:

В Москве возле клуба «Заварка» телохранитель политиков и звезд шоу-бизнеса по имени Артур получил два ранения в голову и выжил благодаря накаченной шее. Об этом написали в telegram-канале Mash.

Артур заявил, что ввязался в конфликт, в ходе которого злоумышленники выстрелили в него из пистолета и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Porshe Panamera. «Они попали Артуру в голову. На место приехала скорая помощь и увезла его в больницу с очаговой травмой головного мозга. Со слов врачей, телохранителю повезло, „так как [у него] перекачена шея“», — говорится в материале telegram-канала.

Уточняется, что правоохранители проводят поиск преступников. Также против них возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Стрелявшему в телохранителя может грозить до двух лет лишения свободы.

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В Москве возле клуба «Заварка» телохранитель политиков и звезд шоу-бизнеса по имени Артур получил два ранения в голову и выжил благодаря накаченной шее. Об этом написали в telegram-канале Mash. Артур заявил, что ввязался в конфликт, в ходе которого злоумышленники выстрелили в него из пистолета и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Porshe Panamera. «Они попали Артуру в голову. На место приехала скорая помощь и увезла его в больницу с очаговой травмой головного мозга. Со слов врачей, телохранителю повезло, „так как [у него] перекачена шея“», — говорится в материале telegram-канала. Уточняется, что правоохранители проводят поиск преступников. Также против них возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Стрелявшему в телохранителя может грозить до двух лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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