В Польше назвали оскорбительную деталь в одежде Зеленского

Чешский журналист Блашко: внешний вид Зеленского оскорбителен на встречах высокого уровня
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский носит оливково-зеленую одежду с начала СВО Фото:
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Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского оскорбляет союзников на встречах высокого уровня. Об этом рассказал чешский журналист Роман Блашко.

«Одежда, выбранная для Владимира Зеленского, подходит простому военачальнику. Но никак не ставит его в один ряд с деятелями мировой политики», — отметил Блашко в интервью для издания Mysl Polska.

Журналист отметил, что Зеленский носит не военную форму, а подобие таковой и сам не имеет ни военного образования, ни звания, и его внешний вид играет немалое значение для определения политической роли в медиаполе. «В результате на различных встречах на высоком уровне его внешний вид зачастую просто оскорбителен для окружающих», — добавил Роман Блашко.

Ранее супруга Зеленского Елена рассказала, что ношение оливково-зеленой футболки было обусловлено невозможностью переодеться в первые дни начала Россией специальной военной операции.

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Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского оскорбляет союзников на встречах высокого уровня. Об этом рассказал чешский журналист Роман Блашко. «Одежда, выбранная для Владимира Зеленского, подходит простому военачальнику. Но никак не ставит его в один ряд с деятелями мировой политики», — отметил Блашко в интервью для издания Mysl Polska. Журналист отметил, что Зеленский носит не военную форму, а подобие таковой и сам не имеет ни военного образования, ни звания, и его внешний вид играет немалое значение для определения политической роли в медиаполе. «В результате на различных встречах на высоком уровне его внешний вид зачастую просто оскорбителен для окружающих», — добавил Роман Блашко. Ранее супруга Зеленского Елена рассказала, что ношение оливково-зеленой футболки было обусловлено невозможностью переодеться в первые дни начала Россией специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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